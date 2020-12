Orgullo azteca en MLB: Los más destacados de la historia

Su cercanía a los Estados Unidos y obviamente la producción de grandes jugadores en el país le han permitido tener grandes representantes en MLB. Uno de los principales ejemplos es la destacada participación de nuestros combinados en Series del Caribe y Clásicos Mundiales. Por esa razón, vamos a dar algunos de los nombres sagrados que han sobresalido en el beisbol norteamericano.

Fernando Valenzuela

Posiblemente el pelotero más emblemático que nuestro país ha dado. La llamada “Fernandomanía” lo dice todo. México no presume peloteros en el Salón de la Fama de Cooperstown, pero si alguien puede merecerlo es el apodado “Toro” de Etchohuaquila, Sonora. Incluso, existe esa controversia por su aportación como jugador y figura mediático-social en la comunidad de Los Ángeles (y obviamente en México). Su proceso en Grandes Ligas, principalmente mientras militó con losDodgers fue incuestionable ganando el Cy Young y el Premio al Novato del Año en 1981. Obtuvo un anillo de Serie Mundial (técnicamente dos, si se cuenta su poca aportación en 1988) y fue invitado a 6 Juegos de Estrella, destacando en el de 1986. En ese empató la marca de ponches consecutivos con 5. Por eso y más su legado es incuestionable como figura del deporte azteca.

Beto Ávila

11 años en la Gran Carpa, destacando con los Indios de Cleveland entre 1952 y 1955, alcanzando tres Juegos de Estrella y ganando el campeonato de bateo de la Liga Americana en 1954 con porcentaje de bateo de .341. También llegó a una Serie Mundial sin poder coronarse. Dentro de la Liga Mexicana de Béisbol es un gran hito, por esa razón varios parques de nuestro país llevan el nombre de esta gran leyenda veracruzana.

Aurelio Rodríguez El sonorense es recordado por su excelsa defensiva por encima de su bateo. Fue el encargado de proteger la esquina caliente la mayor parte de su carrera y siempre fue reconocido por su gran brazo. En 1976 obtuvo el Guante de Oro de la Liga Americana con los Tigres. Alguna vez, durante una transmisión de TV, el gran antesalista George Brett le dijo a Mike Schmidt, otro tercera base del Salón de la Fama: ¿Recuerdas a aquel chico (Aurelio)? Jugaba contigo, golpeaba la pelota con su guante y aun así te ponía fuera por 10 pies”. Cerró su carrera con porcentaje de bateo de .237 con 124 vuelacercas. Murió trágicamente en el 2000 al ser atropellado en Detroit, Michigan.

Adrián González

El apodado ‘Titán’ podría ser considerado como el azteca más completo en los diamantes norteamericanos. Es segundo lugar en jonrones con 314), pero primero en carreras impulsadas con 1,193. Su grandeza no se limitaba a la ofensiva. Posee 4 Guantes de Oro, aunado a sus 2 bate de plata como gran bateador. 5 Juegos de Estrella y poseedor del contrato más lucrativo para un mexicano con los Medias Rojas de Boston en 2011 (7 temporadas y 154 millones de dólares). Su gran deuda fue no poder coronarse campeón con los Dodgers.



Vinicio Castilla Hablando de jonroneros mexicano, el oaxaqueño es el líder azteca en MLB con 320 cuadrangulares. Es el otro (y en el primero) que tiene más de 1,000 carreras impulsadas. Su mejor momento llegó con los Rockies de Colorado, donde formó parte de los famosos “Bombarderos de la Calle Blake” junto a Larry Walker, Dante Bichette y Andrés Galarraga. De 1996 a 1998 presume haber bateado, por lo menos, porcentaje de .300, con por lo menos 40 jonrones y 100 impulsadas, simplemente increíble para el 3 veces All Star.

Jorge Orta El mazatleco sigue como el mexicano con más bases robadas en la historia con 79 (Una por encima de Beto Ávila). Fue 2 veces miembro del Juego de Estrellas con los Reales de Kansas City, donde es bien recordado por la afición. Fue parte de una de las jugadas de mayor controversia en la historia de la Serie Mundial entre los Reales y Cardenales de San Luis en 1985, donde llegó a salvo a primera cuando aparentemente fue puesto out, lo que abrió la puerta para la victoria de su equipo 2-1 y su eventual coronación en el Clásico de Otoño.

Esteban Loaiza

Segundo pitcher en ser mencionado en esta lista. Su efectividad no es para presumir con 4.65, pero presumió una temporada en 2003 con los Medias Blancas de Chicago en la que obtuvo 21 triunfos (máxima cantidad para un azteca en una campaña) en 34 aperturas con efectividad de 2.90 en 226.1 entradas de labor, siendo campeón de ponches, lo que le valió para ser segundo en la pelea por el premio Cy Young (superado por el Salón de la Fama y difunto Roy Halladay). Esa misma temporada fue el primero de sus 2 Juegos de Estrella. El tijuanense acabó con 126 victorias de por vida, lo que lo ubica segundo detrás de Fernando Valenzuela. Por desgracia, actualmente se encuentra en la prisión por posesión de drogas y supuesto narcomenudeo.

Joakim Soria“The Mexicutioner” inició su carrera en México con los Diablos Rojos del México y los Yaquis de Ciudad Obregón (Donde incluso lanzó un tercer perfecto de la Liga Mexicana del Pacifico ante Naranjeros de Hermosillo) hasta dar el salto a Grandes Ligas. El también “Látigo de Monclova” fue el cerrador más dominante en las Grandes Ligas en dos temporadas con Kansas City. Salvó más 40 salvamentos en 2008 y 2010. Actualmente mantiene su dominio como relevista en la Gran Carpa con los Atléticos de Oakland, novena con la que sigue sumando rescates (y es el azteca con la mayor cantidad con 223) y salidas de calidad que aumentan su legado y lugar en la historia del beisbol azteca.

Teodoro Higuera En 1985 fue fuerte candidato para Novato del Año por récord de 15-8 y una efectividad de 3.90 (Incluso recordando a Valenzuela). Continuó su gran paso con una temporada de 20 triunfos en 34 apariciones que acompañó con una efectividad de 2.79 y una invitación a su único Juego de Estrellas en 1986 (Junto a Fernando). En esa temporada, estableció marca personal en juegos completos con 15 y blanqueadas con 4, pero a partir de ese momento inició el declive por las lesiones. Teddy, finalizó su carrera con 94 triunfos, 3.61 de efectividad y 1,081 ponches.

Roberto Osuna Houston Toronto

Roberto Osuna

Es un cerrador consumado en las Grandes Ligas. Desde sus días en Toronto y actualmente compitiendo con Houston. Fue el jugador más joven de la historia en alcanzar 100 rescates (por encima De Francisco Rodríguez). Actualmente tiene 155 salvamentos, mayor cantidad para un mexicano y apenas con 25 años de edad. En 2017 recibió su primera invitación al Juego de Estrellas y estableció marca personal con 39 juegos salvados. En 2019, encabezó la Americana con 38 salvados. Veremos si las lesiones lo dejan hacer historia.

Yovani Gallardo

Posiblemente encaminado a ser el segundo lanzador abridor de mayor éxito para México en Grandes Ligas. Todavía puede aumentar sus números con 34 años. 5 triunfos lo separan de Loaiza en el segundo lugar de ganados con 126 y ya es el más ponchador después de Valenzuela con 1,584. Un Juego de Estrellas y otro Silver Slugger (por su habilidad con el bate) cementan su legado en la elite de beisbol mexicano, pese a que su carrera prometía cosas mayores (por lesiones e inconsistencia).

Julio Urías

Su carrera apenas inicia, pero su potencial entusiasma al punto de comparar la “Juliomanía” con la “Fernandomanía” (guardando las proporciones). Ya ha logrado grandes cosas a su corta edad.

POR: Ruben Ramos Duarte