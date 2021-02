Rafael Nadal se queda en el camino en Australia

Melbourne, Australia. El tenista español Rafael Nadal se queda en el camino del Abierto de Australia y el griego Stefanos Tsitsipas, sembrado número 5, tuvo una remontada épica para vencerlo por 3-6, 2-6, 7-6(4), 6-4 y 7-5 en Melbourne Park.

Tsitsipas enfrentará en semifinales al ruso Daniil Medvedev (4) que derrotó con contundencia a su compatriota Andrey Rublev (6).

“No tengo palabras para describir lo que he vivido. He empezado muy nervioso y no sé que ha pasado después del tercer set, todo ha empezado a funcionar”, comento el tenista griego al terminar el encuentro.

Rafael Nadal se vio cansado en el desarrollo del partido, mientras Tsitsipas venia de cuatro días sin competición por la retirada del italiano Matteo Berrettini.

El tenista español no pudo completar la gesta de superar al suizo Roger Federer como jugador con mayor títulos ‘major’ con 21.

Por su parte, Daniil Medvedev, agotó a su compatriota Andrey Rublev, al superarle por un cómodo 7-5, 6-3 y 6-2.

Karolina Muchova y Jennifer Brady avanzan a semifinales

En el sector femenino, la tenista checa Karolina Muchova sorprendió a la australiana y primera clasificada mundial Ashleigh Barty con una milagrosa remontada por 1-6, 6-3 y 6-2, después de recibir atención médica como consecuencia de mareos.

“Ha jugado sin ningún fallo en el primer set y yo estaba un poco perdida. Los médicos me han tomado la tensión porque me encontraba un poco fuera”, comentó Muchova al terminar el partido.



Es el mejor resultado de la checa en Grand Slam luego de los cuartos de final cosechados en Wimbledon en 2019 y los octavos en el Abierto de Estados Unidos en 2020.

Por su parte, la estadounidense Jennifer Brady se recuperó a tiempo después de conceder la primera para imponerse a su compatriota Jessica Pegula por 4-6, 6-1 y 6-1, y se enfrentará en semifinales a la checa Karolina Muchova.

Respecto a las semifinales, Muchova cuenta con un cara a cara favorable (1-0) con Brady después de apuntarse el único enfrentamiento que mantuvieron en Praga en 2019 por un ajustado 6-4, 3-6 y 7-6(2).



Con información de EFE