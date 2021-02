“Don’t look back in anger” y su impacto en el deporte

La canción compuesta por Noel Gallagher para el álbum “What’s the Story (Morning Glory) cumple 25 años y su legado en ámbito deportivo sigue en ascenso como un himno de unión y esperanza.

El tiempo es el mejor parámetro para medir el legado musical. Los clásicos nacen y se hacen tan solo con unas cuantas palabras que mil significados pueden expresar. Eso mismo transmiten las canciones de la extinta banda inglesa Oasis en voz y escritura de su principal mente maestra Noel Gallagher: “Todos tratan de unir a las personas, pero salen con las mismas tonterías: Vamos a mantenernos firmes bla bla. Sin embargo, solo se necesitó de una canción para unificar a la gente.”, sentenció el cantautor y guitarrista de 53 años.

En 1996, “Don’t Look Back in Anger” salía a las listas de popularidad

Un día como hoy 19 de febrero, pero de 1996, “Don’t Look Back in Anger” salía a las listas de popularidad para cimentarse como uno de los grandes clásicos de la música inglesa (del llamado movimiento “Britpop). Desde aquel momento, su popularidad ha ido en aumento y florece en la escena deportiva por la sinceridad de su letra. Compuesta por Noel para el álbum “What’s the Story (Morning Glory) de 1995, pero sale a la luz pública hasta inicios del año entrante como mensaje de resiliencia ante las desgracias humanas y vaya que esa etiqueta le queda al futbol inglés. Literal, perder para los llamados “Tres Leones” es una tragedia en Mundiales (siendo la eliminación frente Croacia en semifinales de Rusia 2018 el último ejemplo de eso).

Sin embargo, Rkid (apodado así por su hermano menor Liam Gallagher) “El poder de la música es lo que une a las personas”. Ese vínculo de hermandad se dio en el Stade de France de París, durante un amistoso entre las selecciones de Francia e Inglaterra. Ambos equipos y sus aficiones se entregaron en un sonoro tributo a las víctimas de los atentados terroristas de Manchester (donde se hicieron gran cantidad de rendiciones como la de Chris Martin de Coldplay y Ariana Grande) y Londres en 2017.

Así el amor Gallagher por el futbol y el Manchester City. Los cánticos en los estadios, calles y bares de Gran Bretaña y el mundo. En la victoria o en la derrota, sin importar colores, naciones o pasiones. No hay porque mirar atrás: ""Nadie sabe quién es Sally. No sé quién sea. Sabes, es una canción para no arrepentirse”, son las palabras sinceras y contundentes de Noel Gallagher al saber que Sally puede esperar, ya que es un himno más del deporte.

Rubén Ramos Duarte

Azteca Deportes