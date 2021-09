“Checo” entusiasmado de manejar donde es bueno, el circuito de Sochi

El Gran Premio de Rusia será una guerra, y “Checo” Pérez espera que al ser una pista donde ya consiguió un podio (3er lugar en 2015) ayude a los objetivos de Red Bull que llevará su última actualización del motor Honda para darle esa potencia extra que se necesita en una pista que históricamente domina Mercedes.

“Creo que es una pista que me gusta, que disfruto, pero también se adapta a mi forma de conducir, especialmente cuando llega el domingo en la carrera” declaró el piloto mexicano.

Usualmente el circuito de Sochi se acomoda al estilo de Pérez, acumula un tercer lugar, un cuarto y desde el 2014 aún con autos malos, jamás ha salido de los 10 mejores.

Max y Lewis no solo chocan en pista, también en las ruedas de prensa

Por otra parte, Lewis Hamilton y Max Verstappen calientan un ya de por sí ardiente campeonato de Fórmula 1 que ahora se traslada a Rusia al autódromo de Sochi.

Hamilton le ha tirado un par de buscapiés a Max en la que es la primera oportunidad que tienen el de países bajos de salir campeón del mundo.

“Yo recuerdo lo que fue el luchar por mi primer campeonato, y obviamente estoy sosteniendo mi décima batalla, algo así. Recuerdo cómo fue y sé sobre la presión que viene con eso y las experiencias que lo acompañan. Así que puedo empatizar con eso. Pienso que es importante que simplemente sigamos compitiendo duro pero justo” dijo el siete veces campeón del mundo.

A lo que Max Verstappen simplemente se limitó a decir “Me siento tan nervioso que apenas consigo dormir. Es horrible luchar por un título, realmente lo odio”, dijo el líder del mundial en tono irónico. “Esos comentarios sólo muestran que él realmente no me conoce, lo cual está bien. yo tampoco necesito conocerlo, cómo es en su totalidad, pero yo solo me concentro en mí mismo y realmente disfruto estar ahí al frente”.

Te puede interesar: Anuncian importante renovación de piloto de Fórmula Uno

Max Verstappen tiene 5 puntos de ventaja sobre Hamilton a falta de cinco carreras para el término del mundial.