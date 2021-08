Di Grassi: “Elegiré la posibilidad con mejor performance”

El piloto brasileño, Lucas di Grassi, se encuentra ante un fin de semana emocionante ya que la doble cita de la Fórmula E, en el Aeropuerto de Tempelhof, marcará la despedida del equipo oficial Audi de la serie de monoplazas eléctricos.

Podría interesarte: PREVIA: Berlín coronará al primer campeón mundial de Fórmula E

Di Grassi ha estado ligado al equipo desde el nacimiento mismo del campeonato en 2014 –primero como equipo Abt y luego como formación oficial de Audi- y ahora enfrenta la necesidad de mudarse de garaje para continuar compitiendo en la Fórmula E.

“Hay doce equipos en la parrilla, el año que viene solo van a ser once, porque Audi sale de la parrilla. Y de esos once, hay cuatro o cinco que tienen asiento para un piloto. Por ejemplo, Porsche ya ha anunciado a los dos pilotos, Jaguar ya ha anunciado a los dos pilotos, creo que equipos como Virgin ya han anunciado a ambos pilotos. Entonces son pocos los equipos que tienen un lugar”, analizó Di Grassi sobre sus opciones.

Entre las variantes aún disponibles, el campeón 2016/17 de la Fórmula E tiene en claro que la prioridad para él es el rendimiento del monoplaza y espera tener una decisión una vez finalizado el actual certamen.

Tal vez te interese: Fin de semana histórico de Fórmula E por Azteca Deportes

“Dentro de las posibilidades que tengo, elegiré el que me dé la mejor performance. No es una decisión que haya tomado todavía, y algunas decisiones deben esperar a que termine el campeonato este fin de semana, para que quede más claro si sucederá o no. Sin embargo, la performance es lo más importante”, dijo.

No te pierdas la definición de la temporada de la Fórmula E en el E-Prix de Berlín

¡El primer Campeón Mundial de la Fórmula E está por definirse y podrás vivir la experiencia a través de TV Azteca Deportes!

Este sábado 14 a las 6:50 AM y domingo 15 de agosto a las 8:20 AM, a través de nuestras plataformas digitales aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.