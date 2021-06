Himnos del Deporte: Live is Life de Opus

Era el 19 de abril de 1989 cuando se disputaba la semifinal de la Copa de la UEFA entre el Bayern Munich y Napoli del 10 argentino. El “pelusa” salía a mostrar su probada calidad dominando el balón como dictaba la tradición previa a cada partido. De fondo el tema “Live is Life” de 1985 de la banda austríaca Opus, el resto es magia pura con la pelota captada por el periodista belga Frank Raes, así es como se convirtió en uno de los himnos del deporte.

Herwig Rüdisser (cantante) y Ewald Pfleger (guitarrista) hablaron sobre su reacción al conocer del video durante una entrevista virtual tras el fallecimiento de jugador el pasado mes de noviembre: “15 años después apareció en YouTube y fue la primera vez que lo vimos. Estamos muy orgullosos de ver a Maradona haciendo malabares con la pelota, como todo un Dios con nuestra canción.”

El amor del Diego por el tema no se delimitó a las canchas, incluso lo dejó plasmado en su boda con Claudia Villafañe en el mítico Luna Park de Buenos Aires el 7 de noviembre de 1989. En las imágenes, se le ve a un eufórico Maradona bailar al ritmo de la canción junto a los cientos de invitados que se dieron cita en el evento de aquel año en Argentina.

Impacto hasta la fecha

Sobre el impacto de la canción en la histórica carrera del astro, el ex jugador y entrenador alemán, Jürgen Klinsmann, tiene su propia óptica de lo sucedido, al atestiguar que le tocó en Stuttgart: “Había 70,000 personas en el estadio y Maradona salió al campo. Estábamos en el otro lado del campo, calentando como alemanes. En serio, concentrados. Había música, la canción ‘Live is Life’, y al ritmo de la canción, Diego empezó a hacer malabares con el balón. Así que detuvimos nuestro calentamiento. ¿Qué está haciendo este tipo? Está haciendo malabarismos con sus hombros. Y no pudimos calentar más porque teníamos que mirarlo.

Al final, en otra entrevista al ex Campeón del Mundo con Alemania en 1990 (justamente ante la Argentina de Maradona) fue enfático sobre aquel momento que le tocó vivir en carne propia en reiteradas ocasiones: “Live is Life” era la música. Eso era Diego Armando Maradona. Él quería estar en ritmo consigo mismo, con la música, con el juego”.

Desde los años 80s se convirtió en todo un ritual futbolero para el calentamiento, y así lo vemos en la actualidad. Desde el homenaje del Ajax tras su deceso, pasando por las comparaciones con Lionel Messi mientras calienta previa a jugador con el Barcelona o Argentina, y más recientemente en Copa América, donde se le realizó un homenaje animado en la inauguración del evento desde Brasil.

Sin embargo, lo más impresionante es su efecto de transformar un entorno y convertirlo en toda una fiesta con el balón. Honor a quien honor merece, ya que la vida es vivirla, incluso sin la presencia del 10 en nuestras vidas, y para los qué preguntan ¿Qué es el futbol? Recordar que “La pelota no se mancha” y menos al ritmo del “nana nanana” como uno de nuestros Himnos del Deporte.