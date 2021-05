Horario y dónde ver en vivo Fórmula E Gran Premio de Mónaco

La temporada de la Fórmula E sigue en marcha y este sábado en Azteca Deportes te traemos todas las emociones del ePrix de Mónaco, evento que podrás disfrutar por la señal de aztecadeportes.com y la APP de Azteca Deportes.

La séptima carrera de la campaña arranca en punto de las 9:00 AM (tiempo del centro de México), en el circuito callejero, mismo que se utiliza en la Fórmula 1, aunque ligeramente más corto, con un recorrido de 3.33 km, con 19 curvas, pactado a 45+1 vueltas.

Mónaco ha sido sede de la competencia eléctrica en tres ocasiones. La primera en 2015, donde el ganador fue Sebastien Buemi, un año después no hubo carrera ahí, pero regresó para 2017, donde se volvió a coronar Buemi.

Un año más tarde, otra vez Mónaco estuvo ausente en el calendario y para 2019 regresó y Jean-Eric Vergne se llevó el triunfo. El año pasado no pudo haber carrera, por la pandemia del COVID-19.

En el campeonato de pilotos, Nyck de Vries va a la cabeza con 57 puntos, Stoffel Vandoorne es segundo con 48 y Sam Bird marcha tercero con 43, empatado con Robin Frijns.

Por su parte, en el campeonato de equipos Mercedes encabeza con 105 unidades, seguido de Jaguar Racing que suma 82, y Virgin Racing con 58 puntos.

Horario y dónde ver el ePrix se Mónaco en VIVO

Cuando: sábado 8 de mayo

Hora: 8:50 AM (tiempo del centro de México)

Dónde: aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes

La sesión de prácticas arranca la 1:00 AM, la segunda será a las 3:15 AM, para tener la clasificación en punto de las 5:00 AM y la gran carrera verá el semáforo verde a las 9:04 AM (todos los horarios son tiempo del centro de México)