Kontaveit y Muguruza las primeras Semifinalistas

Se jugó la última ronda del round robin del grupo Teotihuacán, donde la única que llegaba con casi su pase seguro a las Semifinales era Anett Kontaveit con dos triunfos, 6-3,6-4 sobre Krejcikova y 6-4,6-0 ante Pliskova.

Por su parte Karolina Pliskova tenía la presión al tener un récord de una victoria y una derrota para su último cotejo de la fase de grupos, obligada a ganar a como diera lugar y lo consiguió. Se sobrepuso al primer set que perdió ante la checa Krejcikova 6-0 y remontó las siguientes dos mangas 6-4,6-4 , para llevarse el partido y conseguir otro triunfo más que le diera la esperanza de clasificarse a la siguiente fase.

“Yo sólo trate de olvidar el primer set, porque obviamente las cosas no estaban pasando como quería y no estaba jugando mi mejor tenis. Pero estoy súper feliz que encontré la manera de ganar, de pelear, de tener la victoria que es súper importante y todavía me da la esperanza de seguir compitiendo en este torneo. “

Pero el destino ya no estaba sólo en sus manos, dependía del resultado del partido entre Anett Kontaveit y Garbiñe Muguruza, siendo la española el obstáculo para Pliskova.

“La verdad es que ahora mismo no está en mis manos, yo hice lo que podía, ganar todos los partidos que tenía, digo gane 2 y perdí uno, que si lo veo así es sumamente positivo y ojalá que tenga otra oportunidad de competir aquí. “- Karolina Pliskova, mencionó al término de su partido.

Garbiñe Muguruza llegaba a estas instancias con una derrota, precisamente ante Pliskova en 3 sets y una victoria contra la otra checa del certamen, Krejcikova, la española también estaba obligada a obtener un triunfo para avanzar a la siguiente fase.

Arrancó el encuentro contra Anett Kontaveit y la española tomó el dominio en el inicio, pero se fue igualando el marcador hasta que le rompió el saque en una ocasion y ganó el primer set 6-4.

El segundo set fue con el mismo ritmo en favor de la española, empezó con el rompimiento de saque del primer juego. En el segundo Kontaveit fue sancionada por chocar su raqueta en varias ocasiones al piso por la frustración. Muguruza se llevó el segundo y Anett el tercero. En el cuarto Garbiñe con facilidad se puso 3-1 gracias al excelente servició que ha mantenido durante el partido, donde gana el 81% de los puntos con su primer servicio.

El partido continuó bastante parejo sin embargo Garbiñe se llevó la victoria con otro 6-4. De esta manera consigue avanzar a las Semifinales al igual que la originaria de Estonia Anett.

“Si ha sido duro porque he empezado con una derrota y he conseguido clasificarme y ganar 2 partidos consecutivos, estos dos partidos difíciles y sobre todo como tu dices cortar la racha que por fin he sido yo y contenta porque he salido a por todas.” – Muguruza

En la siguiente fase el publico mexicano se dividirá porque Muguruza se enfrentará a su compatriota Badosa, una de las favoritas de la afición y quien marcha primera en la clasificación del Grupo Chichén Itza.

“Lo importante es que hay un ambiente espectacular que venga todo el mundo posible a animar a este partido a las 2, a mí sobre todo pero muy contenta porque es un partido histórico.” .” – Muguruza

Al termino del partido Garbiñe tuvo el detalle de ponerse la playera de la Selección Azteca para agradecerle a la gente todo el cariño que le han demostrado.

“Bueno porque he querido honrar al publico que me encanta venir aquí a México a jugar es un pequeño detalle de todo lo que he podido hacer y bueno espero que me animen. “ - Muguruza

Este lunes se conocerá a las otras dos semifinalistas del torneo.