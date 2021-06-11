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La Eurocopa de Naciones y su romance con la música

La Eurocopa de Naciones inició en 1992 la tradición de tener una canción conmemorativa en cada una de sus ediciones hasta la actualidad

Eurocopa 2020

Escrito por: Rubén Ramos

La Eurocopa de Naciones, un evento que sobrepasa las barreras culturales, La Eurocopa de Naciones, un evento que sobrepasa las barreras culturales, sociales y musicales. Desde 1992, se ha convertido en toda una tradición tener una canción conmemorativa del evento.

Todo comenzó aquel año en Suecia. Towe Jaarnek y Peter Jöback demostraron que este deporte, es "más que un juego" (como se titula la canción "More Than a Game").

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Para 1996, Gran Bretaña demostró su grandeza musical de la mano de "We're in This Together" de la banda veterana Simply Red. Como olvidar el tema "Tree Lions (It's Coming Home)", el himno por excelencia del futbol inglés desde entonces. Fue obra de la banda Britpop, The Lightning Seeds, compuesta por su cantante y guitarrista, Ian Broudie, junto a los comediantes David Baddile y Frank Skinner.

Nace en honor a la Selección de Inglaterra, cuya tradición ha sido decepcionar a sus fieles seguidores (aunque ellos siguen ahí en las buenas y malas) desde que ganaron la Copa del Mundo de 1966. Dos años después, volvería ser todo un éxito para Mundial de Francia 1998, pero este es un relato para otra ocasión.

Años 2000, nuevo milenio y frescos sonidos experimentados en Países Bajos y Bélgica con "Campione 2000" de E-Type.

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En 2004, la bella y cautivadora Nelly Furtado (canadiense de nacimiento) mostró su fuerte ADN portugués (sus padres María Manuela Neto y Antonio José Furtado son lusitanos) con la canción "Força".

Para 2008, Austria y Suiza encumbraron al español Enrique Inglesias como todo un "Latin Lover" con "Can You Hear Me".

2012, el "verano fue interminable" ("Endless Summer") en Polonia y Ucrania en la voz de Oceana.

Para la Euro de Francia 2016, David Guetta y Zara Larsson prendieron al público del Stade de France al ritmo de "This One's For You".

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En esta edición multinacional, Bono y The Edge de U2 se unieron al DJ neerlandés Martin Garrix para dar un mensaje contundente: "We Are The People".

Así es como el viejo continente se une en una sola voz, una nación, una pasión y un grito del gol que enriquece los himnos deportivos.

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