¡La que se armó en Bélgica! Le niegan trabajo a ciclista por sesión de fotos en revista para adultos

Polémica en Bélgica. La deportista Tara Gins, quien dedicó los últimos años de su vida al ciclismo profesional, denunció que perdió un trabajo luego de participar en una sesión de fotos para la revista Playboy. “Tenía un acuerdo para trabajar con un equipo (cuyo nombre no quiso revelar), en el que entrenaría a jóvenes ciclistas de élite. Era algo que esperaba y que siempre había querido hacer, pero alguien ha creado un problema por mis fotografías”, afirmó en sus redes sociales.

Gins, de 30 años de edad, participó desde 2016 en diferentes equipos de máximo categoría en el ciclismo femenil (Lares Woewdeals, Health Mate y Memorial Santos). Según la postura de la deportista, “eran fotos que no hacen daño a nadie, pero al parecer ahora son demasiado inapropiadas para trabajar con corredores”.

Tras recibir la negativa, también aprovechó para denunciar algunas experiencias desagradables que vivió durante su etapa como deportista de alto rendimiento. “En todos los años que he corrido, he vivido muchas cosas negativas con los jefes de equipo y masajistas, quienes literalmente me han agredido”, reveló.

Incluso algunos llegaron a pasarse del límite, como ella misma narra en sus confesiones. “Una vez un mecánico se metió a las regaderas cuando me estaba me bañando después de un entrenamiento; en otra ocasión una persona del equipo me besó y lo tuve que alejar de mí”. Gins, además, denunció que ha sido víctima de discriminación, pues en otras ocasiones los jefes de su equipo le echaron en cara su apariencia física.

Gins agradece las muestras de apoyo

Sin embargo, no todo ha sido negativo para la exciclista belga. La deportista ha recibido fuertes muestras de apoyo, principalmente de medios europeos que han retomado su historia. Muchos usuarios de redes sociales también le respaldan, ya que consideran una injusticia que no haya recibido el empleo por dedicar parte de su vida al modelaje. “No me importa que el trabajo se haya anulado, probablemente sea lo mejor”, aseguró Gins. “He recibido mensajes de apoyo de todas las partes del mundo, estoy muy feliz por eso”.