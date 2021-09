Astrid Madrigal, bicampeona de la Italika Womens International Cup

La Adrenalina y la espectacularidad del motociclismo se apoderaron del autódromo de Querétaro con la gran final de la Italika Womens Internacional Cup El rugir de los motores Vort X 500 siguen marcando tendencia y cada vez más aficionados al deporte automotor no dudaron de acudir a este gran evento, donde se promueve el deporte en la niñez y la juevntud mexicana.

Italika Racing no solo está comprometido con el motociclismo, los buenos valores son un pilar fundamental para todo el equipo.

“Tener una disciplina como el motociclismo, que cada vez está más posicionando más en México, es muy importante para nosotros porque habla de disciplina, de compañerismo, de actitud positiva, la verdad que es un deporte que lleva mucha pasión y valor”, aseguró Roberto Martínez, Comunicación Italika.

Las mujeres en México siguen rompiendo paradigmas, y dentro del motociclismo nacional no es la excepción.

“La verdad es muy chévere, es muy importante, todas las mujeres que nos están viendo que nosotras podemos, podemos correr, podemos hacer cualquier deporte, no sólo es de hombre, y nos hizo nosotros también podemos y lo podemos hacer hasta mejor que ellos”, aseguró Valentina Martínez, piloto Italika Racing.

La carrera fue espectacular, Colombia hizo el uno, dos con sus pilotos Valentina Martínez y María Paula Arias y en tercer lugar llegó la chihuahuense Astrid Madrigal.

Madrigal, la figura

Sin embargo el pundonor, talento, constancia y dedicación la piloto azteca Astrid Madrigal se proclamó bicampeona de la Italika Womens International Cup tras finalizar la clasificación general con 153 puntos, logrando el título de la Temporada 2021.

“Me siento muy contenta, muy feliz, no se me nota, pero si estoy muy feliz y voy a celebrarlo con todo el equipo”. “Estuvo bastante complicada, puede analizar bien la pista y se quedó el campeonato latinoamericano aquí en México”, aeguró Astrid Madrigal.

Es así como Italika Racing se sigue consolidando en pro del deporte y los buenos valores, promoviendo al motociclismo femenil para que sea cada vez más practicado entre la niñez y la juventud mexicana.