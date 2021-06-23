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Patricio O’Ward podría ser campeón en IndyCar

No solo Sergio ‘Checo’ Pérez ha tenido un año maravilloso en automovilismo, Patricio O’Ward es segundo en la IndyCar y vuela al campeonato.

Patricio O´Ward

Escrito por: Azteca Deportes

El 2021 podría ser el año que más deportistas mexicanos triunfen en el extranjero, uno de estos compatriotas es Patricio O’Ward, que ha tenido una temporada excepcional en la IndyCar en los Estados Unidos al grado de ser uno de los favoritos de la gente.

"Siendo muy honestos si terminábamos este 2021 y yo no tenía un par de ganadas, no iba a estar contento, porque estuvimos tan cerca el año pasado de ganar 3, 4 o 5, donde dije, oye en el 21 tenemos que hacerlas caer. Llevamos 2 y como te digo estamos fuertes, pero vamos contra Ganassi, Penske, Andretti que son los mejores equipos de IndyCar, han sido los mejores equipos de las pasadas décadas y en unos lugares en ciertos circuitos nos falta mejorar", mencionó.

El "Pato" acumula 321 puntos para ser segundo del certamen solo por debajo del español Alex Palou quién suma 349. Pero el año que ha tenido el regiomontano ha llamado la atención de todos y sus metas son las de un corredor puro, ganar o ganar.

"Siendo muy realista el campeonato lo podemos ganar, pero tenemos que ser perfectos el resto del año, perfectos. El carro tiene que estar perfecto, yo tengo que hacer cero errores, el equipo tiene que hacer cero errores en los pits stops, las estrategias tienen que caer perfecto con cosas que estén pasando en la carrera, pero ahí estamos, estamos en la pelea y ya pasamos media temporada. Estamos en la pelea de ganar el campeonato", agregó.

Patricio O’Ward en IndyCar

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La campaña le ha pintado muy bien al "Pato", en 9 carreras ha terminado 7 veces entre los 10 primeros, 6 entre los 5 mejores y lleva dos victorias y dos pole positions.

Indycar puede regresar a México

El título no es lo único que desea, un sueño que tiene es poder hacer que Indycar vuelva a México.

"Quiero que sepan que hago todo lo posible para que corramos en Monterrey, Ciudad de México… en México, pero no estoy yo para decidir. Creo que lo que subiría las posibilidades es que la afición crezca más y que haya mucho interés. Eso sería el arma para acelerar la cosa. Qué padre estuviera y me encantaría. No sé qué tan cercana está de ir. Me encantaría el próximo año, pero no sé qué tan posible sea", puntualizó.

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