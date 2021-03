Lo mejor del primer día en el Abierto Mexicano de Tenis

El número 5 del mundo y cabeza de serie del Abierto Mexicano de Tenis, el griego Stefanos Tsitsipas, habló previo a su debut de este próximo martes.

“Disfruto esto más que estar encerrado en una ciudad donde no puedo salir, esto definitivamente es algo refrescante para nosotros, siento más energía y me siento mucho mejor cerca del sol. No había tenido oportunidad de algo así las semanas pasadas en Australia y Rotterdam. Definitivamente es un lugar donde puedes traer tu familia y disfrutar todos juntos”.

Además, comentó sobre la decisión de venir a Acapulco por primera vez.

“Estamos felices de estar aquí, estuve en México hace seis años cuando vine para eventos Juniors de la ATP y luego estuve Yucatán. Siento que los mexicanos tienen cosas en común con los griegos y puedo ver que en la gente, la comida y la cultura hay muchas similitudes, y me gustan mucho los mexicanos, ellos me tratan realmente bien, ellos son muy trabajadores y humildes”.

Gerardo López se va con mal sabor de boca

Ya en las horas de la tarde, se dio el tan esperado debut del mexicano Gerardo López, quien desafortunadamente terminó por caer en la primera ronda.

“Sí estoy poco “sacado de onda” porque no logré encontrar mi juego, no supe por dónde jugar y la verdad es que también fue contra un jugador muy complicado que no me dejó en ningún otro momento encontrar mi forma, de una semana para otra cambia muy rápido”.

La buena noticia para el torneo es que otro de los favoritos, Alexander Zverev, arrancó con pie derecho al vencer en sets corridos al español Carlos Alcaraz, y el alemán mostró su deseo de llevarse este año el torneo.

“Trato de dar todo lo que puedo para hacer eso, especialmente aquí en Acapulco, en México yo siento que la afición me hace sentir muy bien y quiero devolverles eso, por eso quiero dar lo mejor para ganar mi primer título.

Este martes se llevará a cabo en las horas de la tarde el día 2 de actividades en el Abierto Mexicano de Tenis.