Max Verstappen pide la continuidad de Checo Pérez

“Me tomará 5 carreras aproximadamente entrar en sincronía con el coche” dijo ‘Checo’ Pérez antes de que iniciara la temporada 2021 de la Fórmula 1 y con la precisión de un reloj suizo se han cristalizado las palabras del mexicano.

Después de siete fechas, Pérez se encuentra tercero en el campeonato de pilotos, ha ayudado a Red Bull a estar primero en el campeonato de constructores y además ha sido vital para que Verstappen esté en el primer lugar del campeonato. Una victoria y un tercer lugar, dos podios en las últimas dos carreras. Los resultados hablan por sí solos.

Por esa razón, el tema de la renovación de ‘Checo’ empieza a ser algo recurrente en los círculos de la F1 en estas fechas. Después de su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, la prensa cuestionó a Christian Horner al respecto y éste mencionó que era muy pronto para tomar una decisión aunque estaban muy contentos con el rendimiento de Pérez.

Ahora, previo al Gran Premio de Estiria, son más las voces que opinan sobre el tema. Quizá ninguna más pesada que la de Max Verstappen, famoso en los últimos años por no ocultar su descontento cuando sus ex compañeros no rendían a un nivel cercano al suyo, ahora es todo lo contrario, “ya conocía a ‘Checo’ pero no como compañero. Ha sido genial hasta el momento trabajar con él y estar en los puestos delanteros de la parrilla y pelear por buenos resultados para el equipo, eso es lo que uno quiere siempre. Asi que por supuesto, me gustaría que continuara con nosotros. Es un gran compañero de equipo y podemos divertirnos mucho”. Contundente el piloto de Países Bajos.

‘Checo’ por su parte también dio su opinión un poco más mesurada comentando que “aún es pronto para hablar del tema porque el equipo está muy concentrado en esta seguidilla de tres carreras consecutivas. Pero ya llegará la pausa del verano y espero que se dé naturalmente y que no tarde mucho porque no tengo buenas experiencias cuando esas pláticas se alargan”.

Pierre Gasly quiere quitarle la silla a “Checo” Pérez

Pérez naturalmente quiere seguir, Max lo quiere con él, pero los otros no pierden oportunidad para dar el salto al que, en este momento, es el tercer mejor asiento de la parrilla, específicamente Pierre Gasly. El francés ha tenido una muy buena temporada con Alpha Tauri y le cuestionaron sobre la posibilidad de regresar a Red Bull debido a que ‘Checo’ solo firmó por un año, Gasly no reparó “Por supuesto que me abre una posibilidad, aunque Pérez está rindiendo muy bien allí. Creo que yo podría, al menos, rendir de la misma forma que él, pero ya veremos”.

Gasly marcha octavo en el campeonato de pilotos y aunque es cierto que ha hecho una buena temporada, en este momento nadie parece poner en duda que ‘Checo’ es la mejor opción para Red Bull y si Verstappen ya le dio “su bendición” todo parece caminar por buen puerto.