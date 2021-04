Nadal, optimista antes de su debut en Montecarlo

El tenista español Rafael Nadal habló de sus sensaciones previo a su debut en el Masters 1000 de Montecarlo 2021, torneo donde es el gran favorito y donde espera poder sumar su primer título de la temporada, en lo que sería su segundo torneo disputado hasta la fecha.

Después de algo más de dos meses sin jugar un partido oficial por molestias en su espalda, el jugador español reconoce estar bien físicamente y llega a Montecarlo con ganas de jugar el máximo número de partidos posibles.

CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - October 9, 2020 Spain’s Rafael Nadal celebrates after winning his semi final match against Argentina’s Diego Schwartzman REUTERS/Christian Hartmann TPX IMAGES OF THE DAY

“Me encuentro muy bien. No he tenido ningún problema en los últimos entrenamientos y mi cuerpo está en forma. No estoy acostumbrado a llegar a este torneo con tan pocos partidos jugados antes, pero estoy emocionado ante este reto. Espero jugar el máximo número de partidos posibles para ir cogiendo ritmo de cara a esta temporada de tierra batida”, comentó Nadal.

El actual número tres del mundo valora lo complicado que es poder jugar torneos sin público en las gradas.

“Cualquier evento en el que no hay público es más triste. Ellos son importantes para todos los tenistas y dan un plus más de emoción en los partidos. A todos nos gustaría que volvamos a tener público en las gradas. Ahora tengo que intentar disfrutar de poder estar aquí, cerca del mar y un poco más tranquilo de lo habitual. Hay que mirar el lado ", afirmó el máximo ganador de Roland Garros en la historia del tenis.

El español que debutará en los próximos días en segunda ronda ante Mannarino o un jugador de la fase previa valoró la diferencia existente entre esta gira de tierra batida con la del año pasado.

Te puede interesar: Todo lo que debes saber del Masters 1000 de Montecarlo.

“La temporada pasada solo pude jugar dos torneos de tierra batida. No fue una temporada larga ni mucho menos. Estoy muy emocionado de volver a jugar toda la gira con total normalidad. Me encanta jugar en Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y París. Amo estos torneos. Eso sí, no será lo mismo sin el ambiente típico de las grandes citas. Estoy feliz de volver a jugar en estos torneos y competir en estos lugares históricos de nuestro deporte”.