Nadal recupera el número 2 del mundo tras coronarse en Barcelona

Tras coronarse en Barcelona, Rafael Nadal volvió a ser el número 2 del mundo en el ranking del circuito de la ATP. El español se puso por encima del ruso Daniil Medvédev, para volver a tener por delante solamente al serbio Novak Djokovic, aunque la distancia respecto al serbio sigue siendo abismal, pues en números sería un título de Grand Slam como diferencia.

Tras este nuevo logro, el tenista español afirmó que es especial la duodécima corona en el torneo de Barcelona.

“Es una victoria importante para mí, en primer lugar porque es un torneo histórico dentro de nuestro circuito y, en segundo lugar, porque es en mi club. Es un torneo que lo he disputado durante toda mi carrera y lo he visto desde que era pequeñito. El momento de la temporada es perfecto para ganar el primer título, creo que esta semana me puede ayudar para encarar lo que viene con una mentalidad positiva”.

Nadal no pudo negar que la final ante el griego Stéfanos Tsitsipás fue una verdadera batalla y se la ha jugado al límite.

“Lo que ha decantado la balanza ha sido un punto o dos puntos, esa es la realidad. He tenido dos bolas de partido en el segundo set, luego en el tercero iba por delante y he vuelto a cometer algún error. Luego ha sido él quien ha tenido la pelota de partido y se la ha jugado al límite”.

Finalmente, Rafa aseguró que no se vive del pasado y que tendrá que seguir cosechando triunfos de cara a una nueva edición del segundo Grand Slam del año, Roland Garros.

“Intento no mirar mucho para atrás, estamos en un deporte donde uno no se puede despistar autocomplaciéndose con los títulos conseguidos. Cuando se termina la carrera de uno es cuando ya se puede empezar a vivir de lo que se ha conseguido y estar satisfecho”.