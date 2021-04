Hay posibilidades de que Rafael Nadal participe en Los Cabos

El director del abierto de tenis ATP 250 de los Cabos, Geoffrey Fernández, afirmó para Azteca Deportes que ya hay pláticas con algunas figuras del top 10 para que puedan aparecer en las nuevas ediciones del torneo.

“Claro que es posible, Zverev por ejemplo estuvo en alguna ocasión en los cabos de vacaciones en el hotel, se ha platicado también con Tsitsipas para que venga, he platicado personalmente con Rafa Nadal para que pueda venir y posibilidades hay, trabajaremos para que esto pase”, aseguró Fernández.

También se refirió a otros jugadores como los rusos, quienes están pasando por un gran momento en el circuito ATP.

“Es una situación particular porque tenemos a los Juegos Olímpicos, de alguna manera es complicado, estar esperando algún jugador ya que pues hasta que ellos no decidan, no vamos a saber si van a tener opción de jugar el torneo o no. El año pasado había por ejemplo pensado en un Rublev o Medvedev, Estos jugadores rusos que están en un gran momento y que sin duda sería algo muy bueno tenerlos, serían algunos de ellos los que me vienen a la mente, hay una cierta probabilidad de que no jueguen Juegos Olímpicos”, indicó Geoffrey Fernández.

Te puede interesar: Julio Urías consigue récord en el triunfo de los Dodgers

En Los Cabos sueñan con ser un ATP 500

Además, se animó a hablar sobre lo que se está haciendo para convertir pronto el torneo en un ATP 500.

“En la categoría en la que estamos, estamos haciendo todo y más, para tener todos estos jugadores, tenemos el mejor hotel del Tour por encima de cualquier ATP 500, es uno de los hoteles más lujosos que hay en el destino de Los Cabos y se vuelve el mejor hotel sin duda ahora con un nuevo complejo que va a ser increíble, pocos torneos en el mundo podemos presumir que vamos a estrenar este tipo de instalaciones”, añadió Fernández.

Finalmente, comentó sobre el nuevo complejo que estrenan para esta edición.

Te puede interesar: La salud es prioridad en Los Cabos: Geoffrey Fernández.

“Con el nuevo complejo que va a ser una sede icónica, no solamente en el mundo sino también en el país porque albergará grandes eventos deportivos, culturales y de entretenimiento, será sin duda alguna de las cerezas este año y de lo que los jugadores seguramente estarán hablando, es un escenario maravilloso y localizado en un lugar perfecto, con una gran arquitectura”, concluyó Geoffrey Fernández.