Oficial: Roger Federer es baja de Roland Garros

Roger Federer regresó a un Grand Slam desde sus dos operaciones a principios de 2020. El tenista suizo ya había jugado en Catar y en Ginebra, lo tomó como preparación de cara al torneo en París en el que ya se había colocado en los octavos de final y enfrentaría al italiano Matteo Berrettini.

En la tercera ronda del torneo, su partido ante el alemán Dominik Koepfer se extendió a cuatro sets y duró más de tres horas y media. Tras su victoria, dejó ver que su permanencia en el certamen dependía de ver cómo amanecía su rodilla.

Las dudas se despejaron y el talentoso tenis se manifestó en sus redes sociales con el siguiente mensaje. “Tras discutirlo con mi equipo, he decidido abandonar. Tras dos cirugías en la rodilla y más de un año en rehabilitación, es importante escuchar a mi cuerpo y asegurarme de no llevarlo al límite para continuar con mi recuperación. Estoy contento de haber acumulado tres partidos, no hay mejor sensación que estar de vuelta en la pista”.

Busca recuperar ritmo

Uno de sus objetivos en Roland Garros era mantenerse en ritmo para llegar de buena forma a Wimbledon, uno de sus torneos favoritos y en el que podría aumentar su ventaja en títulos ganados en Grand Slam. El europeo tiene 20 y está empatado con Rafael Nadal que es el máximo favorito para coronarse en París.

El tenista de 39 años consiguió su victoria número 365 en París, récord histórico junto a Serena Williams y también aumentó los años (18) en los que no pierde en primera ronda de un Grand Slam.

Las cuentas oficiales del torneo lamentaron la salida del legendario raqueta suizo que deleitó a la afición del deporte blanco en los tres partidos que pudo disputar. El regreso del que es para muchos, el mejor tenista de la historia, se esperará con ansias.