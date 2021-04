Padre de Djokovic vuelve a atacar a Federer

Desde que su hijo ganó el Abierto de Australia, Srdjan Djokovic, padre de Novak, no ha dejado de hacer declaraciones en distintos medios serbios donde sale en defensa suya y clama contra la prensa y el público extranjero por el trato que le dan a Nole. En su última conferencia, Srdjan vuelve a disparar a la prensa de fuera de su país, pero quien centra todas sus críticas vuelve a ser, una vez más, Roger Federer.

“15 años atrás, atacó a mi hijo cuando tenía apenas 18 o 19 años. Federer sabía que este chico que estaba despuntando podría ser mejor que él. Por aquel entonces, dije de él que era un gran campeón. El mejor en aquella época, pero por muy gran campeón que sea, no es un buen hombre”, sentenció el padre de Nole, Srdjan.

Ya es habitual ver al padre de Novak Djokovic cómo se queja de lo que muchos medios de fuera de su país dicen de su hijo y cómo le critican por sus actos, tanto dentro de la pista como fuera de ella.

“Es obvio que la prensa extranjera no tiene mejor de nosotros. Se nota que les molestamos constantemente. Han dicho tantas cosas feas de él, que es absolutamente increíble. Me da a mí que su mundo está distorsionado. Si os digo la verdad, no quiero formar parte de su mundo, no me interesa”, comentó el papá de Novak Djokovic.

Por último, habló de su hijo y las cualidades que más puede destacar que haya heredado de él y de su madre.

Te puede interesar: Tenista con cáncer vuelve a entrenar con la mira puesta en Tokio 2020

“Novak sacó lo mejor de mí y de mi esposa. De mí adquirió el coraje y la valentía, y de su madre, calma y compostura. Cuando se encuentra con una pared, se detiene y piensa, mientras que yo me doy de cabeza hasta desmayarme”.