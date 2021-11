Djokovic vuelve a la acción en el Masters 1000 de París

Novak Djokovic regresa el día de mañana al circuito de la ATP gracias al Masters 1000 de París. Un torneo previo a las ATP Finals que le servirá a serbio para recuperar el tono competitivo que ahora mismo necesita. Sin disputar ningún certamen desde la final del US Open, Nole sabe que en la capital francesa encontrará unas condiciones que le sientan fenomenal, pero allí podría toparse con un Daniil Medvedev que también llega cargado de confianza.

El jugador de 34 años, que abrirá ante Marton Fucsovics, está actualmente empatado con Rafael Nadal en la mayor cantidad de títulos Masters 1000, con 36. También jugará dobles con su compatriota Filip Krajinovic.

“La falta de partidos puede ser peligrosa, así que realmente tengo que asegurarme de comenzar desde el primer partido con mucha intensidad, construir mi forma a medida que avance el partido y, con suerte, obtener una victoria que me ayuda a estar más cómodo y jugar un segundo partido”, dijo el serbio.

Emoción por volver a la actividad

Además, Nole se refirió a las sensaciones de volver a jugar un torneo de alto nivel.

“Estoy emocionado por estar de vuelta al circuito, ha pasado mucho tiempo desde mi último torneo. Una temporada agotadora en lo mental, muy exitosa, pero que requirió de mucho esfuerzo mental y energía para lidiar con otras cosas fuera de la cancha”, comentó el número 1 del mundo.

Aun no se sabe con certeza si el tenista serbio estará presente en el próximo Grand Slam, el Abierto de Australia.

“Tomaré la decisión una vez se conozca la declaración oficial por parte de Tennis Australia. En este momento no tenemos nada confirmado. Hasta que no salga no hablaré más del tema, no quiere ser parte de otras historias y suposiciones. Cuando sepamos los requisitos oficiales para viajar a Australia y jugar el torneo, entonces veré qué hago”, sentenció Djokovic.