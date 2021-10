Peligra participación de Djokovic en el Abierto de Australia

El primer ministro del estado de Victoria, Dan Andrews dio a conocer que no se harán excepciones para ningún jugador en el Abierto de Australia 2022 . ¿Qué podría implicar esto? Que Novak Djokovic podría no disputar el torneo. El Gobierno de Victoria anunció que todos los atletas deberán estar completamente vacunados a finales del mes de noviembre.

No se sabe con exactitud si Novak Djokovic está o no está vacunado, pero lo que sí está claro es que los tenistas que no lo estén no podrán competir en el primer Grand Slam de la temporada.

“Los títulos de Grand Slam no van a proteger a Novak Djokovic. El único título que le protegería sería que haya recibido las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19", explicó Andrews en la televisión australiana.

El actual número uno del mundo ha sido uno de los tenistas que más se ha pronunciado acerca de la vacunación, mostrándose totalmente opuesto hace un año.

“Personalmente, me opongo a la vacunación y no me gustaría que alguien me obligara a vacunarme con la finalidad de poder viajar o jugar un torneo”, manifestó el serbio en abril de 2020.

Novak no fue el único que se pronunció en contra de las vacunas

En ese sentido otra de las figuras del tenis que se mostraron en contra de la vacuna fue el griego Stefanos Tsitsipas, finalista de Roland Garros y número tres del mundo.

“No estoy en contra de las vacunas pero no veo ninguna razón para que alguien de mi edad lo haga mientras no sea obligatorio; cada uno puede decidir por sí mismo”, comentó la figura griega hace unos meses.

No hemos visto al jugador serbio pronunciarse sobre esto, pero muchas son las teorías que giran en torno a él. Algunos dicen que aún no ha sido vacunado, pero otros dicen todo lo contrario. Según las últimas noticias, Novak Djokovic fue visto el 25 de agosto en Central Park para los conciertos de SummerStage. Veremos si en las próximas semanas se pronuncia al respecto.