Quisieron destruir la carrera de Djokovic

Novak Djokovic ha grabado su nombre en letras de oro. El tenista serbio está a dos títulos de Grand Slam de alcanzar al legendario Roger Federer y al español Rafael Nadal, para ser los más ganadores en la historia.

Durante su carrera se le ha culpado de algunas indisciplinas, pero dentro de la cancha siempre ha sido un ejemplo a seguir, por lo que un escándalo de la magnitud que estaban planeando hubiera arruinado su carrera profesional.

La modelo Natalija Scekic confesó a la revista Svet i Scandal de Serbia, que le ofrecieron ser parte de un plan, donde tenía que seducir al número uno del mundo, acostarse con él y tomarle fotografías y videos en el momento.

“Un tipo me contactó. Lo conozco y lo consideraba alguien serio. Cuando me pidió una cita, pensé que era para un asunto comercial. Me reí, esperando que me dijera que era mala broma, pero no, hablaba en serio. Me sentí ofendida y humillada”, aseguró.

Scekic confesó que le ofreció cerca de $60 mil euros y un viaje a donde ella quisiera.

“En ese momento se me ocurrió pegarle, pero estábamos en lugar público. Recogí mis cosas y me fui. En verdad espero que no haya encontrado una chica que quiera hacer eso porque no es justo para Novak. Es nuestro mejor embajador, un hombre ejemplar y de familia”, agregó.

Nole es el mejor de la historia: Srdjan Djokovic

Mientras tanto, Djokovic ya entrena en Monte Carlo sobre la arcilla, pues inició su preparación para el próximo Grand Slam de la temporada, Roland Garros. De hecho, el abierto de Miami que inicia esta semana no contará con ninguno de los tres “Grandes”, el serbio, Nadal o Federer.

Quien también quiso hablar fue su padre, Srdjan. El progenitor del tenista aseguró que su hijo ya es el mejor de todos los tiempos.

“Por el número de semanas que pasó en el número uno, por la cantidad de títulos de Masters 1000, solo le falta el oro olímpico y los dos Grand Slam que ganará este año.

“No dejará el tenis todavía, su carrera durará un año y medio o dos, hasta tres como máximo, cuando todos los récords posibles estén en su poder”, finalizó el padre del tenista.

