Rafa Nadal enciende las alarmas sobre su futuro

Rafa Nadal viene de someterse una pequeña intervención en el pie hace unas semanas, tras haber aparecido con muletas en sus redes sociales. El español dio por concluida su temporada 2021 antes del comienzo del US Open y espera poder estar listo de cara al 2022. De momento, todo se mantiene en duda puesto que ni él mismo sabe cuándo podrá volver a competir.

Recordemos que Rafa no juega un partido desde su derrota en el ATP de Washington ante Lloyd Harris, torneo en el que decidió que el dolor en su pie era demasiado severo y que no tenía sentido continuar con la gira norteamericana de cemento.

Rafa admitió desconocer por completo cuándo estará listo para la competición y que irá paso a paso en el proceso de recuperación de su pie izquierdo, del que venía sintiendo molestias desde este pasado mes de junio en Roland Garros , el mismo problema que ya tuvo en los inicios de su carrera.

“No sé cuándo volveré a jugar. Trabajo cada día y sigo un plan específico, con una hoja de ruta marcada y unos objetivos muy claros que no revelaré cuáles son, porque hay cosas que no puedo controlar al 100%, pero dentro de mi cabeza tengo claro cuáles son y tengo la confianza en que todo siga un curso positivo para intentar competir de nuevo. Quiero recuperarme para volver en condiciones”, comentó Nadal.

Rafa y una lesión que lo tiene a mal traer

Rafa Nadal tiene el síndrome de Müller-Weiss en el escafoides de su pie izquierdo. Hasta ahora, mantuvo a raya este problema, del que no existe cura, gracias a unas plantillas, pero se le ha vuelto a reproducir recientemente. “Hace poco me sometí a un tratamiento un pelín agresivo. Estoy en un proceso de recuperación, aumentando cargas y sensaciones que no vamos midiendo diariamente. Hay que ser muy cautos”, continúa diciendo el mallorquín.

Cuenta Rafa que está siguiendo al pie de la letra todo lo que le han recomendado los médicos.

“Confío en que todo lo que estoy haciendo dé el resultado que esperamos”, agregó el mallorquín que, a día de hoy, no se pone una fecha marcada en el calendario para su regreso. Casi a mitad de octubre, quedan exactamente tres meses para la disputa del Open de Australia 2022, el que seguro es el gran objetivo de Nadal a día de hoy.