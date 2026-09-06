Fue campeón en América y Cruz Azul, pero una rara enfermedad casi lo retira del futbol

El futbol mexicano tuvo la fortuna de contar, durante más de una década, con uno de los defensores más importantes que han llegado desde Paraguay, mismo que destacó por sumar tres campeonatos de Liga, en donde sobresalen los dos que registró con el Club América y con Cruz Azul.

cruz azul

Se trata de un defensa central que llegó para San Luis pero que, sin embargo, alcanzó sus mejores momentos en Xolos de Tijuana, América y, posteriormente, Cruz Azul. Ahora bien, ¿sabías que Pablito Aguilar estuvo cerca de abandonar el profesionalismo debido a una rara enfermedad?

¿Cuáles son los títulos que sumó Pablo Aguilar con equipos como Xolos, América y Cruz Azul?

Si bien llegó al San Luis a mediados de la década antepasada, la realidad es que su mejor etapa fue en los tres equipos siguientes, mismos en donde obtuvo el título de Liga. Con los Xolos de Tijuana logró este hecho en el Apertura 2012, siendo uno de los referentes de la zona defensiva.

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🇵🇾 PABLO AGUILAR



Tricampeón de la #LigaMx 🇲🇽



🏆 @CruzAzul

🏆 Club América

🏆 Xolos de Tijuana



Además:



🏆 LC Concacaf (América)

🏆 LC Concacaf (América)

🏆 CopaMx (Cruz Azul)

🏆 SuperCopaMx (Cruz Azul)

🏆 Copa por México (Cruz Azul)

🏆 C. de Campeones (Cruz Azul) pic.twitter.com/fe6McsZPAj — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) February 27, 2022

Posteriormente, en el Apertura 2014, Pablo Aguilar alzó nuevamente el título, ahora como jugador del América. Sin embargo, en donde más se recuerda es en Cruz Azul, equipo en donde, como uno de los líderes del plantel, levantó el título del torneo Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX.

¿Cuál es la enfermedad que tenía Pablo Aguilar?

Fue durante su traspaso al Club América que Pablo Aguilar confirmó haber sido diagnosticado con Púrpura Trombocitopénica Idiopática, una afección en la que el sistema inmunológico tiende a destruir las plaquetas del cuerpo, lo que, a su vez, impide la coagulación de la sangre.

Esta situación puso en riesgo no solo su carrera como profesional, sino también su vida si no tenía los cuidados necesarios. Sin embargo, gracias a un tratamiento médico especial, Pablito Aguilar pudo mantenerse en la élite durante mucho tiempo, destacando en equipos grandes de la Liga BBVA MX.