La afición no merece pagar un boleto con un resultado así: Pablo Guede

Tras la goleada de 4-0 recibida en casa ante Monterrey y con un semblante de molestia y frustración, el técnico de los Rayos del Necaxa, Pablo Guede ofreció disculpas a la afición de su equipo por la presentación en casa durante el Clausura 2022.

“Recién terminó el partido, vamos a ver mañana, cómo están y lo que hay que hacer es intentar revertir esto cada vez que nos llegan nos meten goles, bueno con este resultado carece de importancia a las cosas que yo pueda decir si no pedir perdón a la gente a la afición que no merece pagar una entrada para ver perder así al equipo”, comentó en conferencia de prensa, Pablo Guede.

Por otro lado, cuando se le cuestionó sobre si esperaba un resultado tan holgado, y su conclusión del encuentro, Guede aseguró que su conjunto hizo lo que pudo ante un rival de gran calidad y de los mejores de la Liga BBVA MX .

Si esperaba este resultado, no me hubiera presentado: Pablo Guede

“Si esperaba este resultado, no me hubiera presentado primero, y sobre la conclusión es que es muy fácil, hicimos lo que pudimos con la gente que teníamos ante un rival de mucha categoría donde no estuvimos a la altura, no hay más vuelta que darle”.





Mientras del otro lado de la moneda, en el conjunto regiomontano no lanzan campanas al vuelo tras la goleada y el primer triunfo de Rayados en el torneo. El “Vasco” aseguró que de la Jornada 1 en donde empataron en casa ante Querétaro a la 2 donde golearon a los Rayos, sólo cambió el tema de la contundencia.

“Cambió eso que hoy sí entró la pelotita, el equipo tuvo menos tiempo la pelota, el equipo rival nos quitó el balón, tuvo buena posición, buena movilidad y supimos aprovechar los espacios que nos dejaron, fuimos certeros, no cambia nada realmente el ingreso de Romo le dio al mediocampo fortaleza, pero en general el equipo trabajo bien”.

Con este resultado, Rayados llega a cuatro unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla general detrás de Pumas mientras que los Rayos siguen en el fondo con cero puntos.