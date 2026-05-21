Pachuca Femenil vs Washington Spirit: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 20 de mayo de 2026; semifinales de la Concacaf W, marcador online
Sigue en vivo el resultado del partido entre las Tuzas y el club de la capital de los Estados Unidos desde el Estadio Hidalgo
Las Tuzas del Pachuca se medirán al Washington Spirit de los Estados Unidos en las semifinales de la Concacaf W Champions Cup en el Estadio Hidalgo. El equipo mexicano buscará eliminar al conjunto en su propia casa, meterse en la gran final del certamen internacional y dar un gran golpe en la mesa. De momento, el Club América vence por la mínima diferencia al Gotham City y sería finalista del presente torneo.
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