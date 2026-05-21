Pachuca Femenil vs Washington Spirit: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 20 de mayo de 2026; semifinales de la Concacaf W, marcador online

Las Tuzas del Pachuca se medirán al Washington Spirit de los Estados Unidos en las semifinales de la Concacaf W Champions Cup en el Estadio Hidalgo. El equipo mexicano buscará eliminar al conjunto en su propia casa, meterse en la gran final del certamen internacional y dar un gran golpe en la mesa. De momento, el Club América vence por la mínima diferencia al Gotham City y sería finalista del presente torneo.

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