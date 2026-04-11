Pachuca vs Santos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 14 del Clausura 2026; marcador online - Presentado por Nissan

Duelo desde el Estadio Hidalgo entre los Tuzos del Pachuca y Santos Laguna. El conjunto albiazul busca una victoria que lo coloque entre los tres primeros de la tabla general, mientras que, el club de Torreón tratará de sacar unidades en patio ajeno y salir de los últimos lugares de la clasificación. Esteban Solari no se guardará nada y sabe que un triunfo prácticamente los pone en la liguilla del Torneo Clausura 2026.

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Horario del Pachuca vs Santos

Será este sábado 11 de abril en punto de las 7:00 pm cuando se abran las puertas del Estadio Hidalgo para recibir el cotejo entre los Tuzos del Pachuca y los Guerreros del Santos. Recuerda que podrás seguir EN VIVO y GRATIS el resultado de este cotejo y todos los demás de esta jornada 14 por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com