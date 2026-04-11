La promesa de la Roma que la Selección Mexicana busca arrebatarle a Italia

La Selección Mexicana tiene los ojos puestos sobre Sebastian Mattei, un futbolista italiano de 16 años que actualmente milita en las Fuerzas Básicas de la Roma y que ya ha sido convocado por Italia para las categorías con límite de edad.

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Selección Mexicana busca arrebatarle a Sebastian Mattei a Italia

Sebastian Mattei ha llamado la atención de la Selección Mexicana y podría recibir su primer llamado para los partidos que tendrá el combinado azteca con límite de edad durante el mes de mayo.

Mattei, de 16 años, es capitán de la Roma y de prospecto italiano que ya ha sido convocado por la Selección Italiana Sub 16, pero que ahora probará suerte con el combinado azteca.

El lateral derecho con proyección ofensiva cuenta con doble pasaporte al tener padre mexicano y madre italiana y recibió la propuesta de jugar para la Selección Azteca recientemente aceptando la convocatoria.

La Selección Mexicana ha realizado búsqueda de talento en Europa durante los últimos meses y se ha encontrado con jugadores como Mattei o Matteo Zanacca, jugador del Milan también con doble nacionalidad y que pueden ser elegibles para jugar con México, así como scouting en los Estados Unidos en donde se han encontrado varios prospectos.

En el caso de Zanacca, la Selección Mexicana intentó convocar al jugador del Milan obteniendo una respuesta positiva, pero el conjunto Rossonero le impidió aceptar el llamado.

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