Nota

Pachuca vs Cruz Azul: Ver EN VIVO el resultado de la Jornada 8 del Apertura 2025, HOY 13 de septiembre; marcador online

Sigue todas las acciones EN VIVO del juego entre Pachuca y Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Pachuca vs Cruz Azul, Apertura 2025
Oscar Rodríguez
Liga MX
Pachuca recibe a Cruz Azul en la Jornada 8 del Apertura 2025. Luego de la Fecha FIFA, los ‘Tuzos’ encaran el partido tras haber perdido en su visita al Club América en la Fecha 7. Por su parte, el cuadro de La Noria viene de ganarle a Chivas en su partido pasado.

Dirigidos por Nicolás Larcamón, el equipo de La Máquina se mantiene invicto en la presente campaña ubicados en el tercer puesto de la tabla general. Del otro lado, el conjunto comandado por Jaime Lozano ocupa el sexto lugar.

Pachuca
Cruz Azul
