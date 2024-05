Revelan audio del VAR tras polémica de Pachuca vs Pumas

Luego de la polémica generada en el partido de Pachuca ante Pumas, juego correspondiente a la instancia de Play-In del Torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, la Comisión de Árbitros ha revelado los audios y videos del VAR, pues en el Estadio Hidalgo se le anularon dos goles al conjunto de los ‘Tuzos’, resultado con el que el encuentro se tuvo que definir desde la instancia de los penales.

En el último minuto del partido, Salomón Rondón había hecho el 1-0 para el equipo dirigido por Guillermo Almada, no obstante, la jugada fue invalidada tras ser revisada en el sistema de videoarbitraje.

#VARLigaMX | Play In | @Tuzos vs. @PumasMXAyer te mostramos la decisión en cancha de Adonai Escobedo en el Pachuca vs. UNAM. Hoy de compartimos los audios y videos detrás de esta decisión. pic.twitter.com/uYBFudHYY1

— Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 3, 2024