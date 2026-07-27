Pachuca 1-0 Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 26 de julio, partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online

Pachuca cierra la jornada dominical de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 cuando sus Tuzos reciban a los Gallos Blancos de Querétaro en un duelo que promete emociones desde el primer minuto. Los pupilos de Benjamín Mora sorprendieron en su debut al golear a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario y ahora, tratarán de sacar un nuevo triunfo. Por su parte, los queretanos cayeron por la mínima con América en La Corregidora y tratarán de puntuar.

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