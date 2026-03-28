Pachuca vs Rayadas de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 27 de marzo, partido de la jornada 14 de la Liga BBVA MX femenil; marcador online

Continúan las acciones de la Jornada 14, desde el “Huracán”, de esos con sabor a Liguilla. Este duelo entre el primer y tercer lugar de la tabla general del Clausura 2026 promete muchísimo, con dos de los equipos más fuertes del torneo, ell encuentro programado para iniciar a las 19:06 (tiempo del centro de México).

Rayadas llega como líder con 33 puntos y en un momento impresionante, siguen invictas y con una defensa prácticamente impenetrable, acumulando más de 400 minutos sin recibir gol. Aunque vienen de empatar sin anotaciones ante Chivas, su rendimiento como visitantes ha sido muy sólido.

Del otro lado están las Tuzas, terceras con 30 unidades, que se hacen muy fuertes en casa. Han ganado cinco de sus últimos seis partidos en el Hidalgo y llegan motivadas tras vencer a Pumas. Saben que este partido es clave, un triunfo no solo las iguala en puntos con Monterrey, sino que también mandaría un mensaje claro en la pelea por el título.

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Alineaciones oficiales Pachuca vs Rayadas de Monterrey

Pachuca: Esthefanny Barreras (#1, portera), Vaitiare Robles (#2, defensa), Ohale Osinachi (#3, defensa central), Yirleidis Quejada (#8, defensa), Andrea Pereira (#19, defensa), Berenice Ibarra (#45, defensa lateral), Karla Nieto (#6, media), Abril Fragoso (#48, media ofensiva), Verónica Corral (#9, delantera), Nina Nicosia (#10, delantera) y Aline Gomes (#25, delantera).

Rayadas de Monterrey: Paola Manrique (#28, portera), Daniela Monroy (#2, defensa lateral), Karol Bernal (#13, defensa lateral), Carol Cázares (#33, defensa central), Daiane Limeira Santos Silva (#34, defensa), Lourdes Martínez (#6, media ofensiva), Diana García (#22, media ofensiva), Marcela Restrepo (#24, media ofensiva), Jermaine Seoposenwe (#12, delantera), Lucía García (#17, delantera) y Allison Veloz (#18, delantera).

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Pronóstico del Pachuca vs Rayadas de Monterrey

Rayadas podría asegurar su lugar en la Liguilla si se combinan algunos resultados, el historial favorece a las regias, y el duelo en la portería será clave, con Paola Manrique destacando como una de las mejores del torneo.

En la cancha se espera un contraste interesante, donde Pachuca apostando por su poder ofensivo y Rayadas con su orden defensivo, la gran pregunta será si las Tuzas pueden romper ese muro regio, algo que nadie ha conseguido en los últimos partidos.

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