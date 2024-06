Países Bajos vs Austria, alineaciones confirmadas | Fase de Grupos Euro 2024

Los Países Bajos parten como amplios favoritos para dar un golpe sobre la mesa ante la Selección de Austria, y clasificarse como primeros de su grupo, a falta de lo que ocurra en el duelo entre Francia y Polonia.

No obstante, no será sencillo vencer a una Austria que también aspira a avanzar a la siguiente ronda del torneo intercontinental, y que ha demostrado que su orden y su potencia física, pueden poner en aprietos a cualquiera.

Resumen: Brasil 0-0 Costa Rica | Fase de Grupos de la Copa América 2024

Austria podría clasificarse como tercer lugar del grupo, siendo uno de los mejores del certamen en su posición, pero el entrenador no se confiará en que eso ocurra, e irá a como dé lugar por la victoria.

“Naturalmente lo mejor sería ser primeros de grupo, pero para eso necesitaríamos ganar y que Francia perdiera y no se puede esperar tanto. Pero tenemos que buscar el segundo lugar y eso implica ganar el partido”, dijo.

Te puede interesar: Lo que necesitan las selecciones del Grupo D para avanzar a octavos de final EURO 2024

“He renunciado a hacer cuentas sobre como nos clasificaríamos como terceros. Y me da igual que me digan que tenemos un 98,7 por ciento de estar ya clasificados. Un 98,7 por ciento no es un 100 por ciento”, dijo.

Por su parte, el seleccionador de los Países Bajos, Ronald Koeman, destacó el estilo de juego de su rival, consciente de que una pizca de confianza podría poner en aprietos a los suyos.

“Me gusta esa escuela de Red Bull: apuestan por un juego ofensivo, no especulan y toman riesgos. Les gustan la situaciones de uno contra uno. Los partidos de Austria son muy buenos y entretenidos. Tienen una afición que aprieta mucho y se vienen arriba”, profundizó.

Te puede interesar: Países Bajos vs Austria EN VIVO minuto a minuto donde ver transmisión online gratis | Fase de Grupos | Euro 2024

Alineaciones confirmadas:

Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, De Vriji, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Frimpong, Xavi, Gakpo; Depay

Austria: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Laimer, Sabitzer; Arnautovic.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia).

Estadio: Olímpico de Berlín.