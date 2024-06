Lo que necesitan las selecciones del Grupo D para avanzar a octavos de final EURO 2024

La última jornada del grupo D, con la última posición ya asegurada para la selección de Polonia, debe decidir el orden y la clasificación de los conjuntos de Francia y Países Bajos, en el pulso por el primer puesto del grupo, o de Austria, que aspira a la segunda posición con la victoria contra el conjunto neerlandés como resultado indispensable para conseguirlo.

PAÍSES BAJOS (Primero, 4 puntos)

- Es primera de grupo si gana a Austria por los mismos o más goles de un hipotético triunfo de Francia ante Polonia. También si ambos empatan.



- Es segunda de grupo si empata con Austria y Francia vence a Polonia.

- Es tercera de grupo si pierde con Austria y Francia suma ante Polonia.

Te puede interesar: Ver GRATIS Perú vs Canadá | Fase de Grupos de la Copa América 2024

Resumen: Colombia 2-1 Paraguay | Fase de Grupos de la Copa América 2024

FRANCIA (Segundo, 4 puntos)



- Es primera de grupo si vence a Polonia por más goles que Países Bajos a Austria o si el conjunto neerlandés no gana. También si empata y Países Bajos pierde.

- Es segunda de grupo si empata o pierde con Polonia y Países Bajos no es derrota por Austria.

- Es tercera de grupo si pierde por más goles con los que Austria ganara a Países Bajos.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá EN VIVO el México vs Venezuela de la Copa América 2024

AUSTRIA (Tercero, 3 puntos)

- Es primera de grupo si gana a Países Bajos y Francia pierde o empata con Polonia.

- Es segunda de grupo si gana o empata con Países Bajos y Francia pierde con Polonia.

- Es tercera de grupo si no gana a Países Bajos.

- POLONIA (Cuarto, 0 puntos)

- Es última de grupo sean cuales sean los resultados de la última jornada.

¿Cómo y dónde ver los partidos de los Grupos C y D de la EURO 2024?

Los encuentros del Grupo D entre Francia vs Polonia y Países Bajos vs Austria y los del Grupo C Inglaterra vs Eslovenia y Dinamarca vs Serbia, los podrás seguir en VIVO a través de nuestro sitio Azteca Deportes.

Sigue la cobertura en vivo del partido Francia vs Polonia aquí

Sigue la cobertura en vivo del partido Países Bajos vs Austria aquí