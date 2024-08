El emotivo mensaje de Emiliano Hernández tras quedar en cuarto lugar en Pentatlón

Este sábado 10 de agosto del 2024, se disputó la final de la prueba de pentatlón en la que participó el abanderado mexicano, Emiliano Hernández. El cual era un candidato serio a poder ganar la medalla de oro.

Emiliano terminó quedando en el cuarto lugar luego de remontar más de cinco posiciones desde su inicio de salida en la última prueba. Se quedó a cuatro puntos de poder ganar alguna medalla olímpica.

Las declaraciones de Emiliano Hernández

El mexicano se tomó un momento para mandar un mensaje en las entrevistas que le hicieron al finalizar la prueba. Emiliano, decidió mandar una disculpa a su familia, equipo y a México por no haber logrado ganar una medalla.

Además, le mandó un mensaje a Emi de ocho años. Aseguró que dio su 110% y que en ese momento, el récord olímpico que consiguió no le generaba nada.

“Lo primero que debo de decir es una disculpa a mi familia, a mi equipo, a México de no haber sido capaz de darles esa alegría que esperaban de mí.

Con la tristeza de no llegar, con una enorme disculpa a Emi de ocho años y decirle a ese Emi y a toda mi familia que di ese 110%, entregué todo, me quedé sin nada en esa línea de meta. Ojalá hubiera otro staff de tiro, otra carrera pero así es esto.

No me sabe en este momento el récord olímpico de tiro carrera porque al final es pentatlón y la medalla se le da a los mejores de los cinco deportes. Cuatro deportes fueron muy buenos, que fue el récord olímpico pero ni modo”.

