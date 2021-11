Martín Palermo recordó a Maradona y se mostró totalmente conmovido

Martín Palermo, actual DT de Aldosivi de Mar del Plata y ex entrenador del Pachuca ,se quebró en plena entrevista con el canal TNT Sports de Argentina. El ex goleador recordó a Diego Armando Maradona y no se pudo controlar. Martín no logró contener el llanto reveló que “veo una foto de Diego y siento que falta una parte mía”.

Martín y Diego Armando Maradona tuvieron una gran relación. Primero, compartieron vestidor como compañeros en Boca Juniors a finales de la década de los 90. Incluso, Maradona alguna vez reveló que fue él quien le pidió a Mauricio Macri, por ese entonces presidente del xeneize, contratara al centrodelantero que jugaba para Estudiantes de La Plata.

Posteriormente, Diego Armando Maradona le cumplió el gran sueño de la carrera a Martín Palermo: jugar en una Copa del Mundo. En su rol de entrenador nacional, Diego comenzó a convocar al goleador histórico de Boca Juniors, quien le dio la razón a su amigo al anotar el gol ante Perú que mantuvo viva a la selección de cara al último partido de esas eliminatorias, en el cual finalmente Argentina selló su pase al Mundial.

Ese gol, marcó un histórico fin de carrera para el goleador

Con aquel gol, Palermo selló su boleto a Sudáfrica 2010 y, de manera increíble, en tan solo 10 minutos de actividad en aquel torneo, Martín Palermo se dio el gusto de meterle un gol a Grecia. Estos son los antecedentes de la relación entre ambos.

“Es algo que no puedo aceptarlo, no tengo palabras de lo que para mí es Diego, para mí es todo. Es verlo en una foto y me duele el alma, es un dolor inmenso. Me nombras a Diego y es como que me está faltando una parte mía, como también me pasa cuando se fue mi hijo (en 2006 perdió a su hijo no nato, a quien iba a nombrar Stéfano). Son dos personas a las que extraño mucho y, desde lo sentimental, los tengo muy presentes siempre”, contó con la voz quebrada y entre lágrimas el Titán del gol.