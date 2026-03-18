Palmeiras 2-1 Botafogo| Resumen y Goles | Jornada 6 |Brasileirao 2026 | Azteca Deportes
Palmeiras se lleva la victoria 2-1 ante Botafogo en un partido lleno de intensidad en la Jornada 6 del Brasileirao 2026. Revive aquí el resumen completo y todos los goles de este gran duelo del futbol brasileño.
Palmeiras se lleva la victoria 2-1 ante Botafogo en un partido lleno de intensidad en la Jornada 6 del Brasileirao 2026. Revive aquí el resumen completo y todos los goles de este gran duelo del futbol brasileño.