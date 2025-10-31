Palmeiras - Flamengo: dinero que gana el campeón de la Copa Libertadores 2025 y se diferencia de Concacaf

Es oficial la final de la Copa Libertadores 2025: Palmeiras y Flamengo se enfrentarán en un nuevo duelo entre brasileños para definir quién será el mejor equipo del continente. Además del premio deportivo y ‘La Gloria Eterna’, el campeón del torneo recibirá una verdadera fortuna en lo económico, según lo dispuesto por la Conmebol.

Hay una diferencia entre Conmebol y Concacaf y queda demostrado con el aporte económico para los campeones continentales. Es que, tal como se informó en las redes sociales oficiales del ente Sudamericano, la Copa Libertadores le paga 24 millones de dólares al ganador de la edición 2025, lo que equivale a 445,927,680 pesos mexicanos.

En tanto, el equipo que obtenga el segundo puesto (perdedor de la final) se lleva 7 millones de dólares (130,062,240 pesos mexicanos). Sin dudas es una diferencia de dinero bastante grande.

¿Cuánto dinero gana el campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions)?

Tal como sucedió cuando la ganó Cruz Azul, el campeón de la Concacaf Champions Cup 2025 se lleva 5 millones de dólares (unos 93 millones de pesos mexicanos). Es decir, hay USD $19M de diferencia entre el campeón de la Copa Libertadores y el de la Concachampions.

¿Cuánto dinero lleva ganado Palmeiras en la Copa Libertadores 2025?

Clasificación al torneo: USD $1,000,000

Partidos ganados en fase de grupos (6): USD 1,980,000

Octavos de final: USD $1,250,000

Cuartos de final: USD $1,700,000

Semifinal: USD $2,300,000

Total hasta ahora: USD $8,230,000

¿Cuánto dinero lleva ganado Flamengo en la Copa Libertadores 2025?

Clasificación al torneo: USD $1,000,000

Partidos ganados en fase de grupos (3): USD 990,000

Octavos de final: USD $1,250,000

Cuartos de final: USD $1,700,000

Semifinal: USD $2,300,000

Total hasta ahora: USD $7,240,000

¿Cómo llegan Palmeiras y Flamengo a la final de la Copa Libertadores 2025?

Flamengo clasificó segundo del Grupo C al ganar 3 partidos de su fase de grupos. Luego pasó a Internacional en octavos de final por 3-0 en el global. En cuartos eliminó a Estudiantes de La Plata por penales tras un 2-2 en la serie. En semifinales superó a Racing Club (1-0 global).

Por su parte, Palmeiras ganó sus 6 partidos del Grupo G. Eliminó a Universitario (4-0), River Plate (5-2) y a Liga de Quito (4-3). Este partido de semifinales tuvo su épica ya que perdió 3-0 en Ecuador y ganó 4-0 en Brasil, en la revancha.