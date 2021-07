Paola Espinosa manda emotivo mensaje al equipo mexicano de clavados

En el marco del segundo aniversario de la medalla de bronce en el campeonato mundial de natación FINA Gwangju 2019, conseguida por Melany Hernández y Paola Espinosa en la prueba de sincronizados trampolín tres metros y consiguiendo así una plaza olímpica para México en Tokyo 2020, ambas atletas mandaron un mensaje al equipo de clavados a unos días de que inicien los Juegos Olímpicos.

Para Melany Hernández de tan solo 18 años de edad, quien participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, lamento no asistir a Tokyo 2020, sin embargo la nacida en Guadalajara aconsejó a la delegación mexicana.

“Pues más que nada, que sigan disfrutando de los entrenamientos porque un buen entrenamiento te dará una muy buena competencia y desearles el mayor éxito del mundo y que estar en los Juegos Olímpicos el sueño máximo de todo deportista y que seguramente van a dar muy buenos resultados para México y que lo disfruten, porque es una de las mejores etapas de la vida deportiva y mandarles mis mejores deseos”, aseguro Melany Hernández.

Además la histórica clavadista azteca Paola Espinosa de 34 años, y medallista olímpica en Beijing 2008 y Londres 2012, bronce y plata respectivamente, aseguró que vivir unos Juegos Olímpicos es un sueño realidad.

“Decirles que Juegos Olímpicos es la cereza en el pastel, hay que disfrutar esa competencia. Decirle a todos los nadadores que estando en esta competencia hagan todo lo mejor posible por dar lo mejor de todos ustedes, al fin y al cabo que no quede más que ustedes dar su mejor resultado, párense en la alberca y respiren y ven lo mejor de cada uno, mensaje que lo puso y tú que les puedo dar es que los sueños si se cumplen y que si nosotros morimos ustedes pueden, entonces hacia adelante en todas están en una Juegos Olímpicos no es cualquier cosa, también les puedo decir que los Juegos Olímpicos todo puede pasar, no hay nada en juegos olímpicos nada escrito, no hay me das medallas ya dadas, eso es lo emocionante y divertido de los Juegos Olímpicos, les deseamos lo mejor échale muchísimas ganas y les mando también un abrazo hermano yo creo o quiere que le pasemos unos buenos como usted me la regalaron pero se me hizo que era para las malas vibras”, finalizó la clavadista mexicana de 34 años.

Te puede interesar: Tokyo 2020 será para despedirme: Rommel Pacheco

Los Juegos Olímpicos los podrá disfrutar a partir del 23 de julio al 8 de agosto por las pantallas de Azteca Deportes.