Para qué sirve la cinta que algunos basquetbolistas usan en los dedos durante los partidos

Así como en el futbol son importantes los tachones en buen estado para evitar ampollas en los pies, en otros deportes también hay trucos muy interesantes para evitar lesiones o molestias. Por ejemplo, algunos basquetbolistas utilizan cinta en los dedos para los partidos o incluso para los entrenamientos. A continuación, Azteca Deportes agrupó las principales razones.

Hay muchos usos para la cinta atlética en las manos de un jugador de basquetbol. Se puede decir que es una postal idéntica en las duelas profesionales y en las retas locales. Más allá de la estética, este vendaje cumple funciones médicas para proteger las extremidades ante la velocidad y el contacto constante con el balón pesado del baloncesto —que tiene esta actualidad en la NBA—.

Cinta para los dedos de los basquetbolistas que buscan evitar el impacto directo y lesiones graves

La duela expone a los jugadores a torceduras, dislocaciones o fracturas al intentar un rebote o disputar un balón dividido. El vendaje absorbe el impacto frontal cuando la pelota golpea la punta de las falanges, previniendo padecimientos comunes como el "dedo en mazo", donde el tendón extensor se rompe por una flexión violenta.

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Estabilizar las articulaciones sin perder movilidad, otra ventaja de la cinta en los dedos en baloncesto

El beneficio principal de la cinta deportiva es la fijación de los ligamentos colaterales y la placa volar en la articulación media. Al envolver estas zonas críticas, se limita el movimiento excesivo e hiper-extensiones dañinas. Esta protección estructural permite mantener la flexibilidad necesaria para el bote sin arriesgar la integridad ósea.

La cinta en los dedos proporciona soporte clave para basquetbolistas con antecedentes

Para aquellos atletas con esguinces previos o debilidad articular crónica, las tiras adhesivas funcionan como un soporte externo indispensable. El vendaje restringe los rangos de movimiento peligrosos que reactivan dolores antiguos. Esto devuelve la confianza al jugador al momento de defender, bloquear o meter las manos en jugadas de alta presión.

Optimización del agarre y control del balón

El vendaje rígido incrementa la tracción y el soporte estructural de los dedos al hacer contacto con la superficie esférica. Al tener falanges más estables, el jugador mejora el control sobre la rotación, dirección y fuerza en los pases o tiros de larga distancia, reduciendo drásticamente las pérdidas de balón por resbalones.

