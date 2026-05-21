No creerás para qué sirven los chalecos GPS que usan los futbolistas durante los entrenamientos
Su función es extremadamente importante para el cuerpo técnico de los distintos equipos en todo el mundo
Se ha vuelto cada vez más normal que los futbolistas utilicen una especie de top ajustado que lucen como sujetadores deportivos durante los entrenamientos. Si bien muchos pueden pensar que se trata de una prenda más de los jugadores, estos tienen integrado una tecnología que permite calcular el rendimiento de cada individuo. De allí su nombre: chaleco GPS.
El futbol ha dejado de ser un deporte centrado solamente en esquemas tácticos, pases, goles y regates. En los últimos años, la disciplina se ha arropado cada vez más en la tecnología para alcanzar la “perfección” y una de ellas ha sido la introducción de los chalecos GPS, artefacto esencial para los profesionales. A pesar de que lucen simples a la vista, estos contienen una gran potencia en términos de análisis de rendimiento.
Estos chalecos no son solo una prenda ajustada: integran sensores como GPS, acelerómetros, giroscopios y magnetómetros, capaces de registrar movimientos de alta intensidad, cambios de dirección y cargas físicas. Un estudio publicado en Proceedings señala que estos dispositivos wearable pueden usar tecnologías GPS o LPS, además de acelerómetro, giroscopio y magnetómetro.
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¿Qué datos miden los chalecos GPS?
Los datos más habituales que recopilan son:
- Distancia total recorrida
- Velocidad máxima
- Cantidad de sprints
- Distancia recorrida a alta intensidad
- Aceleraciones y desaceleraciones
- Cambios de dirección
- Carga externa o Player Load
- Impactos, saltos y esfuerzos repetidos
- Mapas de calor y zonas de movimiento
- Frecuencia cardíaca, si se combina con banda o sensor compatible
Una revisión científica sobre análisis físico en deportes de equipo detalla que el GPS puede medir distancia recorrida, sprints, velocidad máxima, impactos, saltos, carga de estrés y potencia metabólica. Catapult, una de las empresas más reconocidas en tecnología deportiva, también explica que los wearables permiten registrar velocidad, distancia, frecuencia cardíaca y patrones de movimiento para optimizar entrenamientos y reducir riesgos.
¿Para qué sirven en clubes profesionales?
La principal función de estos chalecos es ayudar al cuerpo técnico, preparadores físicos y departamentos médicos a tomar decisiones con datos objetivos. Sirven para saber cuánto corrió un jugador, a qué intensidad lo hizo, si completó demasiados esfuerzos explosivos o si su carga física está por encima de lo recomendable.
En la práctica, permiten:
- Controlar cargas de entrenamiento: Evitan que un futbolista entrene de más o de menos. El cuerpo técnico puede comparar los datos de una sesión con los objetivos físicos planificados.
- Prevenir lesiones: Si un jugador acumula demasiadas aceleraciones, sprints o distancia de alta intensidad, puede aumentar el riesgo de fatiga. Los datos ayudan a detectar señales de sobrecarga antes de que aparezca una lesión muscular.
- Planificar la recuperación: Después de un partido, el staff puede saber qué jugadores hicieron mayor desgaste y adaptar los trabajos regenerativos.
- Comparar posiciones: No se exige lo mismo a un lateral, un mediocampista central, un extremo o un delantero. Los GPS permiten entender las demandas físicas específicas de cada puesto.
- Analizar rendimiento en partido: Un futbolista puede haber tenido poca participación con pelota, pero haber realizado un gran trabajo sin balón: presiones, coberturas, recorridos defensivos o desmarques.
- Tomar decisiones tácticas: Los datos pueden mostrar si un equipo pierde intensidad en determinados tramos, si un jugador deja de presionar o si una línea defensiva está recorriendo demasiados metros hacia atrás.