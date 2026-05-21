No creerás para qué sirven los chalecos GPS que usan los futbolistas durante los entrenamientos

Se ha vuelto cada vez más normal que los futbolistas utilicen una especie de top ajustado que lucen como sujetadores deportivos durante los entrenamientos. Si bien muchos pueden pensar que se trata de una prenda más de los jugadores, estos tienen integrado una tecnología que permite calcular el rendimiento de cada individuo. De allí su nombre: chaleco GPS.

El futbol ha dejado de ser un deporte centrado solamente en esquemas tácticos, pases, goles y regates. En los últimos años, la disciplina se ha arropado cada vez más en la tecnología para alcanzar la “perfección” y una de ellas ha sido la introducción de los chalecos GPS, artefacto esencial para los profesionales. A pesar de que lucen simples a la vista, estos contienen una gran potencia en términos de análisis de rendimiento.

Estos chalecos no son solo una prenda ajustada: integran sensores como GPS, acelerómetros, giroscopios y magnetómetros, capaces de registrar movimientos de alta intensidad, cambios de dirección y cargas físicas. Un estudio publicado en Proceedings señala que estos dispositivos wearable pueden usar tecnologías GPS o LPS, además de acelerómetro, giroscopio y magnetómetro.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué datos miden los chalecos GPS?

Los datos más habituales que recopilan son:



Distancia total recorrida

Velocidad máxima

Cantidad de sprints

Distancia recorrida a alta intensidad

Aceleraciones y desaceleraciones

Cambios de dirección

Carga externa o Player Load

Impactos, saltos y esfuerzos repetidos

Mapas de calor y zonas de movimiento

Frecuencia cardíaca, si se combina con banda o sensor compatible

Una revisión científica sobre análisis físico en deportes de equipo detalla que el GPS puede medir distancia recorrida, sprints, velocidad máxima, impactos, saltos, carga de estrés y potencia metabólica. Catapult, una de las empresas más reconocidas en tecnología deportiva, también explica que los wearables permiten registrar velocidad, distancia, frecuencia cardíaca y patrones de movimiento para optimizar entrenamientos y reducir riesgos.

¿Para qué sirven en clubes profesionales?

La principal función de estos chalecos es ayudar al cuerpo técnico, preparadores físicos y departamentos médicos a tomar decisiones con datos objetivos. Sirven para saber cuánto corrió un jugador, a qué intensidad lo hizo, si completó demasiados esfuerzos explosivos o si su carga física está por encima de lo recomendable.

En la práctica, permiten:

