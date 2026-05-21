Seguro no imaginas por qué los futbolistas mastican chicle durante los partidos y qué beneficios tendría

Muchas personas se han llegado a preguntar por qué los futbolistas suelen mascar chicle durante los partidos. Esta práctica se ha vuelto tan común entre los jugadores de futbol que la gran mayoría la pasa por alto, pero lo que no saben es que cuenta con un trasfondo científico por detrás. Existe una justificación y también una serie de beneficios por los cuales los jugadores optan por consumir este alimento mientras juegan.

¿Por qué los jugadores de futbol mascan chicle mientras juegan?

Los futbolistas suelen deshidratarse rápidamente debido al esfuerzo físico que realizan en cada partido de futbol. Esto provoca sequedad en la boca, un síntoma muy molesto y que no permite la máxima concentración, en este caso, en los jugadores. Según la información que comparte Science ABC, al masticar chicle la boca produce saliva, ya que contiene enzimas que ayudan a descomponer los alimentos.

La saliva está compuesta por un 99 por ciento de agua, ayudando de esta manera a prevenir la sequedad en la boca y, como resultado, la mantiene húmeda. A su vez, esta práctica ayuda a los jugadores a mantener bajo control sus necesidades de ingerir agua durante el partido. Sin embargo, la FIFA ha implementado recientemente la pausa de hidratación, lapso de 3 minutos donde los jugadores tienen tiempo de hidratarse para continuar con el juego.

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¿Qué beneficios tiene la goma de mascar para los futbolistas?

Según un estudio realizado por la Biblioteca Nacional de Medicina sugiere que mascar chicle puede mejorar aspectos de la función cognitiva y el estado de ánimo, ya que esta práctica tiene relación con la reducción de estrés. La misma investigación señala que masticar chicle puede calmar los nervios durante eventos estresantes (muy comunes en el futbol) y, además, puede mejorar la productividad.

Esta práctica no es común solamente en futbolistas, ya que entrenadores de clase mundial como es el caso de Sir Alex Ferguson y Carlo Ancelotti, también resaltan por mascar chicles durante los encuentros para mantener sus niveles de estrés bajo control. A pesar de que puede parecer una práctica sin mucho trasfondo, es posible obtener algunos beneficios deportivos a través de ella.

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Todos los beneficios de mascar chicle durante un partido, punto por punto