Daniela Basso pareja de Raúl Jiménez sale en su defensa

Después de que la convocatoria de Raúl Jiménez no cayera bien en el análisis de los medios de comunicación, esto debido a la falta de ritmo de juego del futbolista del Wolverhampton, y es que en 82 días el ex futbolista del América solo ha disputado un juego, lo anterior el pasado 16 de noviembre en el partido amistoso donde la Selección Azteca cayó 2 a 1 ante Suecia, en el ultimo juego de preparación.

Además el mexicano sólo jugó medio tiempo y fue notoria la falta de ritmo en la cancha.

A través de su cuenta de Twitter, la madre de los dos hijos de Raúl Jiménez escribió lo siguiente: “El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, y ni se diga de la mayoría de la prensa mexicana, que están generando cosas negativas y el trato es muy injusto. No se diga la cantidad de mentiras. Lo vuelvo a repetir más fuerte que nunca”, publicó Daniela Basso.

Y es que no sólo la prensa mexicana ha hablado del momento por el que pasa el delantero, también su director técnico Julen Lopetegui en los Wolves aseguró que no está en su mejor momento, e incluso se dijo “preocupado” por que Raúl Jiménez no regrese del Mundial en buenas condiciones físicas.

La lesión de Raúl Jiménez

Vale la pena recordar que Raúl Jimenez estuvo fuera de las canchas por una pubalgía, es un mal que lo trae con problemas desde los últimos años pero ahora se agravó. Y no tuvo actividad con su equipo en la Premier League.

Además el fin de semana también en sus redes sociales Raúl Jiménez publicó “No se trata de si te derriban, se trata de que vuelvas a levantarte”.

Lo que está claro es que el futbolista no pasa por su mejor momento en las canchas y todo parece indicar que el que arrancará el juego ante Polonia en el Mundial será Henry Martín que es el 9 que por el momento tiene mejores números.