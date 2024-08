Daniela Souza explica lo sucedido tras quedar ELIMINADA de París 2024

La mexicana Daniela Souza quedó eliminada de los Octavos de Final de la prueba de taekwondo en la categoría de menos de 49 kilogramos ante la representante de Túnez Ikram Dhahri en un polémico combate en el que recibió una descalificación en los últimos segundos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Souza se encontraba aventajando el enfrentamiento, pero las amonestaciones terminaron por costarle el triunfo en los últimos segundos del round final provocando su descalificación.

Daniela Souza ya tenía tres amonestaciones en el último asalto; sin embargo, en un lapso de cinco segundos volvió a ser apercibida por rehuir del combate y por salir de la zona de enfrentamiento, lo que terminó por costarle su salida.

Daniela Souza explica lo que ocurrió en su eliminación

Luego de su combate ante la tunecina, Daniela Souza explicó lo ocurrido sobre el tatami asegurando que en ningún momento se le informó que había sido amonestada, lo que provocó que mantuviera una misma estrategia.

“Fue un combate muy complicado de mucha paciencia y un poco desconcertante para mí, nunca acostumbro a quejarme de las circunstancias ajenas, pero sí estoy desconcertada por la situación en la que se dio el resultado al final, siento que pudo ser un poco más claro y de mi parte fue un error de principiante”, señaló la mexicana al final de su combate.

“Se me amonestó dos veces. A mi parecer yo estaba atacando, a lo mejor sí lo hice en tres tiempos, pero tres tiempos es permitido siempre y cuando haga una acción de pateo y así lo hice según yo. Me dan dos amonestaciones en un par de segundos y nunca se me señala la cuarta amonestación y de haber sido así mi plan hubiera cambiado. Tomé una decisión sin haber tenido el contexto muy claro”, agregó.

