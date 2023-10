Partidos claves se juegan hoy rumbo a la Eurocopa 2024

Este lunes 16 de octubre siguen los encuentros de la Fecha FIFA de este mes donde lo más destacado son los encuentros de clasificación para la Eurocopa 2024 que tiene como sede a Alemania.

Siete partidos se disputarán de la eliminatoria europea donde destacan los duelos entre Grecia vs Países Bajos, Bélgica vs Suecia y Bosnia y Herzegobina vs Portugal.

Grecia vs Países Bajos

Partido clave para las aspiraciones de las selecciones de Grecia y Países Bajos se disputará entre ambos en la cancha del OPAP Arena. Los Helénicos se ubican en este momento en la segunda posición con 12 unidades, mientras los neerlandeses son terceros del Grupo B con 9 puntos y un partido menos que los griegos.

Te puede interesar: Artista iraní habla tras la supuesta condena de Cristiano Ronaldo a 99 latigazos

El que salga ganador de este encuentro tendrá muchas posibilidades de conseguir boleto para la Eurocopa. Francia, en este grupo, ya tiene su pase al máximo torneo de selecciones de la UEFA.

Bélgica vs Suecia

Otros de los partidos a seguir es el encuentro entre Bélgica vs Suecia que se llevará a cabo en el King Baudouin Stadium.

Ya no hay presión para los belgas, que aseguró su lugar para la Eurocopa del próximo año después de una victoria por 3-2 sobre Austria. Sin embargo, busca terminar en el primer puesto de su grupo.

Te puede interesar: Los equipos que ya están clasificados a la EURO 2024

Suecia visita Bruselas al borde del abismo, ya que cualquier nueva derrota le impedirá la clasificación después de una campaña decepcionante (G2, P3). Su destino ya está fuera de sus manos a pesar de tener un partido menos que los dos primeros, ya que una victoria de Austria sobre Azerbaiyán condenaría a los dirigidos por Janne Andersson a terminar fuera de las dos primeras posiciones.

Bosnia y Herzegovina vs Portugal

Portugal se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en el Bilino Polje, ya con boleto y líder del grupo asegurado, tiene cuatro ganados de los cinco enfrentamientos anteriores entre sí (E1), incluida una victoria por 3-0 en junio.

Bosnia y Herzegovina sólo se ha clasificado para una competición de primer nivel como nación independiente, pero aún así es probable que se sienta amargamente decepcionado si no llegan a la fase final de la Eurocopa en Alemania el próximo año. Los ‘Dragones’ habrán imaginado sus posibilidades de superar un grupo que incluye a equipos como Eslovaquia, Islandia y Luxemburgo, pero sus esperanzas de clasificar ahora penden de un hilo a falta de tres partidos.

Otros encuentros eliminatorios para el Mundial 2026 se juegan hoy en la Confederación Asiática de Futbol y pata la Liga de naciones en Concacaf.