Partido hoy 6 de diciembre de los Octavos de Final | Qatar 2022

Se termina la actividad de la fase de Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 con los partidos entre Marruecos vs España y Portugal vs Suiza.

Marruecos vs España | 9:00 A.M. | Azteca 7



Después de que Marruecos pusiera fin a 36 años de decepciones en las Copas del Mundo avanzando al fin a las eliminatorias del torneo, Walid Regragui manifestó que su equipo está capacitado para llegar más lejos. “¿Por qué no apuntar al cielo? No vamos a parar aquí, así que ¿por qué no soñar con levantar la copa?”, declaró el técnico de los Leones del Atlas, octavofinalistas como primeros del grupo F. La escuadra de Regragui no ha perdido ninguno de sus últimos cuatro partidos mundialistas (G2, E2) y puede convertirse en la primera selección africana desde 1990 (Camerún) en encadenar cinco encuentros invicta en la fase final del Mundial.

España, eliminada por Rusia en los octavos de final de la última Copa del Mundo, no alcanza los cuartos de final del torneo desde 2010 en Sudáfrica, y Marruecos puede ser un rival propicio para cortar la racha y dar un nuevo paso hacia su segunda corona mundialista: el equipo español ha perdido solo uno de sus cinco duelos previos contra naciones africanas en el Mundial (G3, E1, P1).



Portugal vs Suiza | 1:00 P.M. | Cobertura por aztecadeportes.com



Los recuerdos de una desastrosa eliminación en fase de grupos en Brasil 2014 han sido olvidados, ya que Portugal realizará apariciones consecutivas en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo por segunda vez en su historia (2006, 2010). Pese a una sorpresiva caída por 2-1 ante Corea del Sur en su último compromiso de la fase de grupos, la Seleção ganó el Grupo H luego de ganar sus primeros dos encuentros, lo que puede acabar siendo vital considerando que un segundo puesto le hubiera visto enfrentarse ante un favorito como Brasil en estos octavos de final.

Denominada como “La Nati”, Suiza ha mostrado en el pasado que puede darle problemas a los portugueses, habiendo ganado su enfrentamiento más reciente por 1-0 en la UEFA Nations League durante junio, al igual que el anterior choque que disputaron en un torneo importante, una victoria por 2-0 en la fase de grupos de la Euro 2008. No obstante, después de dos triunfos en la fase de grupos. Yakin y sus tropas tendrás que romper récords si es que quieren continuar su jornada en esta Copa del Mundo, ya que los suizos nunca han ganado tres compromisos en un mismo Mundial.

