Así se jugarán los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 sigue su macha y ahora ya conocemos cómo se jugarán los Cuartos de Final. Tras la clasificación de Portugal, ya se conocen a los ochos equipos que seguirán peleando por coronarse campeones el próximo domingo 18 de diciembre.

Dicen que siempre debe haber una sorpresa y en este caso, será Marruecos. El conjuntoa africano superó a España desde el manchón penal, metiéndose por primera vez a los Cuartos de Final de una Copa del Mundo, en toda su historia.

Te puede interesar: Revelan que la afición mexicana fue la quinta en asistencia al Mundial de Qatar 2022

Croacia sufrió pero avanza a Cuartos de Final | Protagonistas Extra

¿Cómo se jugarán los Cuartos de Final de Qatar 2022?

El primer partido de los Cuartos de Final de Qatar 2022, será entre Croacia y Brasil. El equipo de Luka Modric, que marcha invicto en el torneo, frente al máximo favorito para coronarse como campeón del mundo.

El segundo encuentro tendrá a Lionel Messi como protagonistas. Países Bajos se medirá a Argentina, tal y como sucediera en Brasil 2014, donde la Albiceleste logró superar a la Naranja Mecánica, desde el manchón penal.

El tercer partido será entre Portugal y Marruecos. Los lusos llegarán como los máximos favoritos, pero no se deberán confiar ante un equipo que ya derrotó a Bélgica y a España.

El último encuentro también será un choque de trenes. Inglaterra se medirá a Francia, buscando un lugar entre los mejores cuatro de la Copa del Mundo, de Qatar 2022.

Fecha y horario de los Cuartos de Final de Qatar 2022

- Croacia vs Brasil: viernes 9 de diciembre a las 09:00 horas, tiempo del centro de México

- Países Bajos vs Argentina: viernes 9 de diciembre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México

- Marruecos vs Portugal: sabado 10 de diciembre a las 09:00 horas, tiempo del centro de México.

- Inglaterra vs Francia: sábado 10 de diciembre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Te puede interesar: Palabras de Luis Enrique tras quedar eliminado de Qatar 2022