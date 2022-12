Partidos hoy 2 de Diciembre de 2022 | Mundial Qatar 2022

Se termina la actividad de la tercera jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 con los partidos del Grupo G y Grupo H, además se definirán el primer y segundo lugar y los últimos dos equipos clasificados a Octavos de Final.

Los partidos que se disputan son: Corea del Sur vs Portugal, Ghana vs Uruguay, Serbia vs Suiza y Camerún vs Brasil.

Corea del Sur vs Portugal | Partido Grupo H

El partido se disputará a las 9 am (hora del Centro de México) en el Estadio Ciudad de la Educación. La Selección de Portugal ya tiene asegurado su boleto para la siguiente ronda, por otra parte, la Selección de Corea del Sur necesita ganar y que Ghana empate o pierda para asegurar su clasificación.

Ghana vs Uruguay | Partido Grupo H

Ambas selecciones buscan la victoria para poder clasificar, en el caso de Ghana, con un empate podría conseguir su clasificación si es que Corea del Sur no gana. Para muchos, es un partido de revancha tras el Mundial de 2010 donde Uruguay eliminó a Ghana con una polémica mano de Luis Suárez y un penal fallado. El juego será a las 9 am en el Estadio Al Janoub.

Serbia vs Suiza | Partido Grupo G

El juego se disputará en el Estadio 974 a las 13 horas (tiempo del centro de México), y ambos equipos aún pueden clasificar a la siguiente fase. En el caso de Suiza con una victoria clasifica, con un empate dependerá de lo que suceda con Camerún. En el caso de Serbia necesita ganar y que la selección africana no sume tres puntos.

Camerún vs Brasil | Partido Grupo G

En el Estadio Lusail, Camerún intentará sorprender ganando ante Brasil y soñar con poder clasificar, necesita que Suiza empate o que Serbia gane y no tenga una diferencia de goles positiva. En el caso de Brasil tiene que ganar o empatar para asegurar el primer lugar, la única forma de perder el primer lugar es que pierda ante Camerún y Suiza gane por dos o más goles.

