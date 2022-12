Partidos de hoy domingo 4 de diciembre del Mundial de Qatar 2022

Doha, Qatar. Segundo día de octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 con dos encuentros. Primero el duelo entre Francia vs Polonia y después el partido entre Inglaterra vs Senegal.

Los dos encuentros los podrás seguir en VIVO por aztecadeportes.com y APP Azteca Deportes este domingo.

Francia vs Polonia en Octavos de Final

El primer juego de ‘octavos’ lo jugarán las selecciones de Francia vs Polonia a partir de las 9:00 A.M. tiempo del centro de México en la cancha del estadio Al Thumama.

Una derrota 1-0 ante Túnez en el último partido de la fase de grupos no fue suficiente para evitar que Francia finalizara en la cima del Grupo D, un encuentro que le dio la oportunidad al entrenador Didier Deschamps de hacer rotaciones de cara a este choque de los octavos de final. Sus nueve cambios en el once inicial no valieron la pena en el sentido táctico, considerando esa inesperada caída, pero espera que sus jugadores principales regresen con piernas frescas para lo que será apenas el segundo compromiso de Francia ante Polonia en un torneo importante.

A pesar de un deslucido desempeño en su choque final de la fase de grupos contra Argentina (POL 0-2 ARG), Polonia logró avanzar a los octavos de final gracias a que México no se impuso a Arabia Saudí por un margen suficientemente amplio.

Inglaterra vs Senegal en Octavos de Final

El segundo encuentro de ‘octavos’ lo jugarán las escuadras de Inglaterra, con su figura de Harry Kane, y Senegal a partir de las 1:00 P.M. tiempo del centro de México en la cancha del estadio Al Bayt.

Inglaterra encabezó un grupo de la Copa del Mundo por primera vez desde 2006 (G2, E1) gracias a una victoria por 3-0 contra sus vecinos, Gales. El haber anotado nueve goles en la fase de grupos representa su segundo total más alto en una fase final de la Copa del Mundo.

Durante mucho tiempo se anticipó que el partido final entre Senegal y Ecuador sería el que determinaría quién reclamaría el segundo puesto de clasificación del Grupo A y así fue precisamente como resultó. Senegal se hizo responsable luego de su caída ante Países Bajos y venció a Ecuador por 2-1 en dicho partido, para así unirse a Nigeria y Ghana como la tercera nación africana que supera la fase de grupos de un Mundial en dos ocasiones, y ahora buscará convertirse en la primera nación africana en vencer a Inglaterra en una Copa del Mundo (ING: G4, E3).