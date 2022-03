Partidos de la Fecha FIFA de hoy martes 29 de marzo | Rumbo Qatar 2022

Los últimos partidos de esta Fecha FIFA están por comenzar y con ello empiezan a definirse las selecciones que asistirán al Mundial de Qatar 2022, pues con el sorteo de la Fase de Grupos a la vuelta de la esquina, todo está muy emocionante.

En todas las confederaciones del mundo hay boletos pendientes, pues desde la UEFA, donde Cristiano Ronaldo luchará por estar en Qatar 2022, hasta en África, con un choque entre Salah y Mané, las selecciones lo darán todo para estar en la ‘fiesta del futbol’.

Los estadios del Mundial previo a Qatar 2022

Conmebol arderá en esta Fecha FIFA

Los boletos directos al Mundial están prácticamente definidos pero los equipos aún luchan por entrar al Repechaje, donde hay tres conjuntos que aún podrían obtener ese lugar y así acompañar al resto de los países de la confederación.

Perú vs Paraguay

Ecuador vs Argentina



Venezuela vs Colombia

Bolivia vs Brasil

Chile vs Uruguay

Todos los partidos se jugarán al mismo tiempo y la hora pactada es 17:30 hrs (tiempo del centro de México).

UEFA reparte sus últimos boletos a Qatar 2022

En el viejo continente los equipos han llegado hasta la fase final y Cristiano Ronaldo y compañía podrían quedar fuera, pues se miden ante la sorpresiva Macedonia, equipo que dejó fuera a Italia y que busca dar otro golpe de autoridad. La cosa estará que arde.

Portugal vs Macedonia del Norte – 12:45 hrs

Polonia vs Suecia – 12:45 hrs



África culmina la Fecha FIFA

En África también habrá mucho en juego, pues con el juego de vuelta entre las selecciones, grandes futbolistas podrían quedar fuera de Qatar 2022, tal es el caso de Riyad Mahrez, Mohamed Salah, Sadio Mané, Achraf Hakimi, entre otros.

Senegal vs Egipto – 11:00 hrs

Argelia vs Camerún – 13:30 hrs

Marruecos vs Congo – 13:30 hrs

Túnes vs Mali – 13:30 hrs

Asia y los boletos a Qatar 2022 pendientes

En Asia los partidos comenzaron desde muy temprano y también se cierra la Fecha FIFA en esta confederación, donde hay boletos para Qatar 2022 en juego y todo se define en 90 minutos.

Japón 1-1 Vietnam

Emiratos Árabes vs Corea del Sur – 7:50 hrs

Siria vs Irak – 7:50 hrs

Omán vs China – 10:00 hrs

Arabia Saudita vs Australia – 12:00 hrs

Amistosos internacionales

Así como hay boletos para el Mundial en juego en esta Fecha FIFA, también hay conjuntos que disputan partidos amistosos, pues ellos ya ‘hicieron la tarea’ y estarán en Qatar 2022. Aquí los más interesantes.

Dinamarca vs Serbia – 10:00 hrs

España vs Islandia – 12:45 hrs

Países Bajos vs Alemania – 12:45 hrs

Turquía vs Italia – 12:45 hrs

Inglaterra vs Costa de Marfil – 12:45 hrs

Francia vs Sudáfrica – 13: 45 hrs